Как быстро и эффективно вылечить простуду на губах

Полностью избавиться от вируса герпеса нельзя, так как он интегрируется в геном клеток и остается в организме навсегда. Можно лишь подавлять его проявления и предотвратить рецидивы, укрепляя иммунную систему. Для предотвращения распространения вируса соблюдайте меры личной гигиены и избегайте контакта с зараженными поверхностями, написал журнал Woman.ru.