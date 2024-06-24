Как быстро и эффективно вылечить простуду на губах

Posted 24 июня, 15:58
Published 24 июня, 15:58
Modified 10 сентября, 02:53
Updated 10 сентября, 02:53
Для быстрого лечения используйте препараты на основе ацикловира. Также можно применять натуральные средства, такие как сок лука или чеснока, настойку календулы, сок алоэ, пихтовое, облепиховое или миндальное масла. Настойка прополиса, смесь яблочного уксуса и меда также эффективны.
Полностью избавиться от вируса герпеса нельзя, так как он интегрируется в геном клеток и остается в организме навсегда. Можно лишь подавлять его проявления и предотвратить рецидивы, укрепляя иммунную систему. Для предотвращения распространения вируса соблюдайте меры личной гигиены и избегайте контакта с зараженными поверхностями, написал журнал Woman.ru.
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