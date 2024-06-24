7 принципов скандинавского интерьера Lagom для создания красивого пространства

Posted 24 июня, 09:24
Published 24 июня, 09:24
Modified 10 сентября, 02:50
Updated 10 сентября, 02:50
Lagom («лах-гум») — шведское слово, которое в широком переводе означает «ровно столько, сколько нужно». Это философия, которая создает баланс во всех аспектах жизни и основана на том, что умеренность — ключ к счастью.
Lagom — это ощущение, когда в интерьере дома не слишком много и не слишком мало вещей.
Изначально это слово звучало как laget om, что в переводе означает «всей командой». В скандинавской мифологии этой фразой пользовались викинги, когда передавали по кругу рог, полный медовухи, чтобы каждый получил свою справедливую долю — не слишком много и не слишком мало. Позже фразу сократили до lagom и почти 1000 лет спустя это слово остается руководящим принципом повседневной жизни в Швеции.
Скандинавский стиль lagom занимает промежуточное положение между минимализмом и максимализмом, вмещая в себя ровно столько, чтобы вселять спокойствие.
Беспорядок — полная противоположность lagom. Это значит, что следует внимательно присмотреться к тому, что занимает место в вашем доме. Пройдитесь по каждой комнате и уберите предметы, которые не приносят вам радости и не имеют практического применения, пока не останется только то, что вам действительно нужно.
Чтобы добиться баланса в цветовой гамме, создайте основу из нейтральных тонов, а вот цвета привнесите с помощью акцентов. Например, начните с белых стен и нейтральной мебели, затем добавьте броские рисунки на стенах или несколько ярких подушек, чтобы придать нужный колорит. Это не только помогает создать спокойную атмосферу, но и дает вам возможность менять палитру, не переделывая всю комнату.
Lagom против привычки совершать импульсивные покупки или ходить по магазинам просто ради острых ощущений, чтобы не увязнуть в ненужных вещах. Вместо этого подумайте о долгосрочной перспективе — инвестируйте в мебель, которая прослужит долго, и отдавайте предпочтение качеству, а не дешевой цене.
Покрасьте одну акцентную стену, оклеив обоями или декоративными панелями только одну зону. Это дизайнерский прием как раз в стиле lagom, который создает яркую индивидуальность, но не допускает яркого цвета во всем помещении.
Для создания свободного пространства используйте стены своего дома для вертикального хранения вещей и предметов первой необходимости. Повесьте полки или разместите вдоль стены книжные шкафы, чтобы увеличить вместимость, не занимая слишком много места на полу. Но соблюдайте баланс, чтобы полки не выглядели слишком перегруженными вещами.
Вам не нужно покупать новую мебель, достаточно лишь преобразить старые, чтобы добиться нужного результата. При необходимости покрасьте их краской или замените фурнитуру. Это придаст вашему дому характер, сохраняя деньги и не оказывая негативного воздействия на окружающую среду.
Окружать себя вещами, которые вы любите — самая важная часть скандинавского стиля lagom. Дополните дом несколькими предметами, которые дарят вам радость, будь то коллекция любимых книг или стена с семейными фотографиями.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14