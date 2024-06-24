7 принципов скандинавского интерьера Lagom для создания красивого пространства

Изначально это слово звучало как laget om, что в переводе означает «всей командой». В скандинавской мифологии этой фразой пользовались викинги, когда передавали по кругу рог, полный медовухи, чтобы каждый получил свою справедливую долю — не слишком много и не слишком мало. Позже фразу сократили до lagom и почти 1000 лет спустя это слово остается руководящим принципом повседневной жизни в Швеции.