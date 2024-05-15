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Posted 15 мая, 12:30

Published 15 мая, 12:30

Modified 9 сентября, 23:02

Updated 9 сентября, 23:02

11 умных идей для маленькой квартиры: от мини-мебели до акцентных стен

11 умных идей для маленькой квартиры: от мини-мебели до акцентных стен

15 мая 2024, 12:30
Фото: 1MI
11 умных идей для маленькой квартиры: от мини-мебели до акцентных стен
Вопреки распространенному мнению, маленькие квартиры действительно могут быть просторными. Для этого требуется тщательное планирование пространства, использование «умных» вариантов хранения, особой мебели, а также сведение беспорядка к минимуму.

Если вы живете в компактном доме или квартире-студии, следуйте этим советам, чтобы увеличить жилое пространство.

Идеи дизайна гостиной маленькой квартиры

Предметы мебели меньшего размера

Самый простой способ оформить небольшую гостиную — выбрать предметы мебели, которые не занимают много места. Это дает достаточно пространства для передвижения и делает комнату больше.

Низкая мебель

Выбирайте мебель с низким посадочным сидением вместо традиционных диванов. Такой выбор создает иллюзию более просторной комнаты. Для уравновешивания пропорций дополните комнату высокими растениями в кашпо и занавесками до потолка.

Зеркала

Разместите зеркало на стене, чтобы визуально расширить комнату. Выберите модный дизайн рамы, подчеркивающий стиль. Обязательно повесьте его напротив окна, которое будет отражать свет и сделать комнату светлее.

Одноцветные стены и потолок

Еще одна модная идея дизайна маленькой квартиры — покрасить стены и потолок в один цвет, создав уютную и визуально привлекательную комнату. Выбирайте молочные и жемчужные оттенки для создания эффектного интерьера.

Текстурированная стена

Текстурированная стена или рисунки придают комнате необычный вид. Реечный дизайн или 3D-картины — отличный выбор для маленького помещения.

Обшивка панелями

Добиться единого пространства можно при помощи обшивки стен панелями и выбора мебели в той же цветовой гамме. Этот трюк соединит весь интерьер в единую картину и расширит пространство. Более того, в однотонной комнате беспорядок ощущается намного меньше, так как зрительный шум снижен.

Встроенная система хранения кровати

Мебель с нишами может стать идеальным выбором для компактного дома. Эти ящики можно использовать как для хранения постельных принадлежностей, так и одежды. При покупке двухспальной кровати рекомендуется не экономить, а выбрать модель с поднимающимся механизмом и местом для размещения вещей.

Настенные крючки

Установите крючки, с помощью которых можно вешать вещи и экономить много места. Выбирайте прочные модели, которые выдерживают значительный вес.

Акцентная стена

Подумайте о создании акцентной стены, которая может стать центром внимания в доме. Это создает визуальную глубину и поможет преобразить жилое пространство. Используйте сочетание смелых и нейтральных оттенков, чтобы придать помещению красивый вид.

Скрытая кровать

Если вы живете в квартире-студии, разумно вложить деньги в складную или выдвижную кровать, которую можно установить под прочной платформой.

Сочетайте цвета мебели

Старайтесь сочетать между собой такую мебель, которая имеет различные оттенки, но отвечает сочетанию цветового круга. Экспериментируя с цветами, можно придать визуальный интерес любому помещению.

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#Эмилия Шпилева#Жилье#Дизайн#Интерьер
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