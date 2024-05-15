11 умных идей для маленькой квартиры: от мини-мебели до акцентных стен

Добиться единого пространства можно при помощи обшивки стен панелями и выбора мебели в той же цветовой гамме. Этот трюк соединит весь интерьер в единую картину и расширит пространство. Более того, в однотонной комнате беспорядок ощущается намного меньше, так как зрительный шум снижен.