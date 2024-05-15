11 умных идей для маленькой квартиры: от мини-мебели до акцентных стен

Posted 15 мая, 12:30
Published 15 мая, 12:30
Modified 9 сентября, 23:02
Updated 9 сентября, 23:02
Если вы живете в компактном доме или квартире-студии, следуйте этим советам, чтобы увеличить жилое пространство.
Самый простой способ оформить небольшую гостиную — выбрать предметы мебели, которые не занимают много места. Это дает достаточно пространства для передвижения и делает комнату больше.
Выбирайте мебель с низким посадочным сидением вместо традиционных диванов. Такой выбор создает иллюзию более просторной комнаты. Для уравновешивания пропорций дополните комнату высокими растениями в кашпо и занавесками до потолка.
Разместите зеркало на стене, чтобы визуально расширить комнату. Выберите модный дизайн рамы, подчеркивающий стиль. Обязательно повесьте его напротив окна, которое будет отражать свет и сделать комнату светлее.
Еще одна модная идея дизайна маленькой квартиры — покрасить стены и потолок в один цвет, создав уютную и визуально привлекательную комнату. Выбирайте молочные и жемчужные оттенки для создания эффектного интерьера.
Текстурированная стена или рисунки придают комнате необычный вид. Реечный дизайн или 3D-картины — отличный выбор для маленького помещения.
Добиться единого пространства можно при помощи обшивки стен панелями и выбора мебели в той же цветовой гамме. Этот трюк соединит весь интерьер в единую картину и расширит пространство. Более того, в однотонной комнате беспорядок ощущается намного меньше, так как зрительный шум снижен.
Мебель с нишами может стать идеальным выбором для компактного дома. Эти ящики можно использовать как для хранения постельных принадлежностей, так и одежды. При покупке двухспальной кровати рекомендуется не экономить, а выбрать модель с поднимающимся механизмом и местом для размещения вещей.
Установите крючки, с помощью которых можно вешать вещи и экономить много места. Выбирайте прочные модели, которые выдерживают значительный вес.
Подумайте о создании акцентной стены, которая может стать центром внимания в доме. Это создает визуальную глубину и поможет преобразить жилое пространство. Используйте сочетание смелых и нейтральных оттенков, чтобы придать помещению красивый вид.
Если вы живете в квартире-студии, разумно вложить деньги в складную или выдвижную кровать, которую можно установить под прочной платформой.
Старайтесь сочетать между собой такую мебель, которая имеет различные оттенки, но отвечает сочетанию цветового круга. Экспериментируя с цветами, можно придать визуальный интерес любому помещению.
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