Что такое фартлек и почему его стоит попробовать?

Posted 22 июня, 07:00
Published 22 июня, 07:00
Modified 10 сентября, 02:46
Updated 10 сентября, 02:46
Фартлек, что в переводе с шведского означает «игра со скоростью», представляет собой бег с постоянным изменением темпа. Это чередование быстрых и медленных периодов бега без остановок. В отличие от интервальных тренировок, во время фартлека вы никогда полностью не останавливаетесь, а переходите от быстрого бега к легкому бегу трусцой.
Фартлек помогает развить скорость и выносливость. Он учит бегунов восстанавливаться на ходу, не теряя темпа. Эта тренировка помогает понять свои возможности и развить навык определения темпа без использования гаджетов, что полезно для забегов на длинные дистанции. Она также развивает как анаэробную, так и аэробную системы, что способствует улучшению общей физической формы.
Фартлек-тренировка может быть простой или сложной, в зависимости от ваших целей. Начните с легкой разминки, затем чередуйте отрезки быстрого и легкого бега. Вы можете использовать музыку или визуальные ориентиры для изменения темпа. Тренируйтесь на беговой дорожке, в парке или на стадионе, завершив тренировку периодом восстановления, написал журнал shape.ru. Фартлек не требует точных временных интервалов или темпа — он помогает вам лучше узнать свое тело и стать более быстрым атлетом.
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