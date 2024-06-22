Что такое фартлек и почему его стоит попробовать?

Фартлек-тренировка может быть простой или сложной, в зависимости от ваших целей. Начните с легкой разминки, затем чередуйте отрезки быстрого и легкого бега. Вы можете использовать музыку или визуальные ориентиры для изменения темпа. Тренируйтесь на беговой дорожке, в парке или на стадионе, завершив тренировку периодом восстановления, написал журнал shape.ru. Фартлек не требует точных временных интервалов или темпа — он помогает вам лучше узнать свое тело и стать более быстрым атлетом.