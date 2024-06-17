Как правильно пить воду во время тренировок

Выбор напитка Количество жидкости Избегайте избытка Важность белков и углеводов Риски обезвоживания

Наш организм на 60% состоит из воды. Она необходима для работы суставов, поддержания температуры и доставки питательных веществ. Но многие из нас пьют недостаточно. Вот что нужно знать о гидратации во время тренировок.