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Posted 17 июня, 18:08

Published 17 июня, 18:08

Modified 10 сентября, 02:27

Updated 10 сентября, 02:27

Как правильно пить воду во время тренировок

Как правильно пить воду во время тренировок

17 июня 2024, 18:08
Фото: Изображение Midjourney
Наш организм на 60% состоит из воды. Она необходима для работы суставов, поддержания температуры и доставки питательных веществ. Но многие из нас пьют недостаточно. Вот что нужно знать о гидратации во время тренировок.

Выбор напитка

Для большинства людей вода — лучший выбор во время и после тренировки. Если вы тренируетесь интенсивно более трех часов, лучше подойдет шоколадное молоко, которое содержит натрий, кальций и углеводы.

Количество жидкости

Прислушивайтесь к своему телу: хотите пить — пейте. В среднем, рекомендуется пить от 115 до 250 мл воды каждые 15-20 минут тренировки.

Избегайте избытка

Чрезмерное потребление жидкости может привести к гипонатриемии, опасному состоянию с симптомами как тошнота, усталость и судороги. Это встречается редко, но следует помнить о балансе.

Важность белков и углеводов

После интенсивных тренировок потребляйте белок для восстановления мышц и углеводы для энергии. Шоколадное молоко — отличный вариант.

Риски обезвоживания

Недостаток воды приводит к усталости и перегрузке сердца. Пейте воду до, во время и после тренировок, чтобы избежать этих проблем и поддерживать энергию на высоком уровне, написал журнал Shape.ru.

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#Ольга Земскова#Спорт#Здоровье#Фитнес#Все материалы авторов
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