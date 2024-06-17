Как правильно пить воду во время тренировок

Posted 17 июня, 18:08
Published 17 июня, 18:08
Modified 10 сентября, 02:27
Updated 10 сентября, 02:27
Для большинства людей вода — лучший выбор во время и после тренировки. Если вы тренируетесь интенсивно более трех часов, лучше подойдет шоколадное молоко, которое содержит натрий, кальций и углеводы.
Прислушивайтесь к своему телу: хотите пить — пейте. В среднем, рекомендуется пить от 115 до 250 мл воды каждые 15-20 минут тренировки.
Чрезмерное потребление жидкости может привести к гипонатриемии, опасному состоянию с симптомами как тошнота, усталость и судороги. Это встречается редко, но следует помнить о балансе.
После интенсивных тренировок потребляйте белок для восстановления мышц и углеводы для энергии. Шоколадное молоко — отличный вариант.
Недостаток воды приводит к усталости и перегрузке сердца. Пейте воду до, во время и после тренировок, чтобы избежать этих проблем и поддерживать энергию на высоком уровне, написал журнал Shape.ru.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14