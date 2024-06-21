Кофе может снимать стресс, но при одном условии

Posted 21 июня, 09:33
Published 21 июня, 09:33
Modified 10 сентября, 02:09
Updated 10 сентября, 02:09
В принципе, в напитке нет ничего плохого, более того — он обладает целым рядом преимуществ и даже может быть полезен для здоровья. В составе кофе есть полифенолы, минералы и витамины. Однако в кофе есть еще и кофеин, и в этом заключается его недостаток. Безусловно, кофеин способен взбодрить, повысить настроение, однако не стоит забывать о том, что речь идет о стимуляторе, который влияет на нервную систему и может даже вызвать ощущение беспокойства. Однако этот эффект можно нейтрализовать.
В кофе есть ингредиенты, которые обладают способностью бороться со стрессом. Кроме того, в результате проведенных исследований удалось выяснить: если выпивать одну чашку этого напитка в день, можно снизить риск заболеваний сердца и сосудов, появления диабета.
Если употреблять кофе в достаточном количестве, он позволяет бороться с беспокойством и стрессом. Так, Лина Бегдаш, диетолог, специалист по питанию, доцент Бингемтонского университета штата Нью-Йорк, утверждает: одна или две чашки кофе действительно минимизируют реакцию организма на стресс. Специалист отмечает, что кофеин в небольшой дозировке помогает мозгу справляться с нагрузками и способствует высвобождению нейромедиатора дофамина, отвечающего за хорошее самочувствие.
Только в том случае, если употреблять кофе в больших количествах, он может усиливать чувство беспокойства и стресс. В данном случае под большим количеством стоит понимать больше пяти чашек в день.
Кофеин, как отмечает Лина Бегдаш, стимулирует центральную нервную систему. Так что контролировать употребление напитков с его содержанием необходимо. Поскольку кофеин считается еще и стимулятором, он способствует высвобождению нейромедиатора глутамата. В свою очередь, он оказывает активизирующее воздействие на нейроны, и они начинают срабатывать на высокой частоте. Результат — гиперактивность и мышление по сверхактивному типу.
В процессе употребления кофе организм, реагируя на стресс, начинает вырабатывать адреналин и кортизол. Эти гормоны фактически готовят его к борьбе — в результате учащается сердцебиение, повышается частота пульса.
Однако стоит учитывать, что на всех людей кофе оказывает разное влияние. К примеру, некоторым бывает достаточно трех или четырех чашек, чтобы чувство тревоги усилилось, а другие люди начинают ощущать нечто подобное уже после одной чашки. Многое, как утверждают специалисты, зависит от генетики, а именно от индивидуальной способности организма контролировать стресс и чувство усталости. Так что выбирать, когда пить кофе — с утра или во второй половине дня, — тоже индивидуальный вопрос, и здесь стоит ориентироваться на собственные ощущения.
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