Кофе может снимать стресс, но при одном условии

В принципе, в напитке нет ничего плохого, более того — он обладает целым рядом преимуществ и даже может быть полезен для здоровья. В составе кофе есть полифенолы, минералы и витамины. Однако в кофе есть еще и кофеин, и в этом заключается его недостаток. Безусловно, кофеин способен взбодрить, повысить настроение, однако не стоит забывать о том, что речь идет о стимуляторе, который влияет на нервную систему и может даже вызвать ощущение беспокойства. Однако этот эффект можно нейтрализовать.