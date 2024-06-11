Жизнь без одноразовых подгузников: «прошлый век» или чуткость к ребенку и природе?

Использовать многоразовые подгузники можно с рождения. Важно лишь разобраться в размерной сетке и вариантах застежек. Их можно носить постоянно, однако те, кто практикует высаживание, обычно надевают их на ночь или в поездки — в тех случаях, когда высадить ребенка неудобно или можно просто не успеть это сделать. Многоразовые подгузники прекрасно сочетаются с высаживанием. Хотя, конечно, высаживать ребенка можно и при использовании одноразовых средств — так их будет использоваться во много раз меньше.