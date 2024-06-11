Жизнь без одноразовых подгузников: «прошлый век» или чуткость к ребенку и природе?

Posted 11 июня, 14:39
Published 11 июня, 14:39
Modified 10 сентября, 02:08
Updated 10 сентября, 02:08
Врач-педиатр Анастасия Бугрова — мама двух дочек. Она придерживается естественных методов в уходе за детьми и экологичное отношение к потреблению. Анастасия практикует ношение в слинге, применяет многоразовые средства гигиены, в том числе подгузники, а также высаживает дочек с первых дней их жизни.
«Для меня многоразовые подгузники и высаживание — отличный способ признать естественные потребности ребенка и дать ему возможность понимать сигналы своего организма. Немаловажный плюс такого подхода — экологический. Одноразовые подгузники и другие средства гигиены не перерабатываются и лежат на свалках столетиями. Кроме того, на их производство тратится огромное количество ресурсов. Да и стоимость подгузников сегодня ощутима для любой семьи. „Экологический след“ есть и от применения многоразовых средств гигиены, ведь их нужно стирать, однако разница по сравнению с одноразовыми средствами колоссальная», — поделилась врач.
Анастасия Бугрова назвала один важный фактор в пользу своего подхода: более тесное взаимодействие с крохой. У тех, кто практикует ношение в слинге, высаживание и многоразовые средства гигиены, гораздо больше телесного, словесного и зрительного контакта с ребенком. А это, как известно, благоприятно сказываются на физическом и психологическом развитии ребёнка — ведь он познает этот мир через взрослого.
Расслабиться малышу помогает поза «лягушки» в вертикальном или полувертикальном положении. Она удобна для опорожнения кишечника и мочевого пузыря. Высаживают детей обычно над тазиком или раковиной либо в позе колыбельки (1 фото), либо развернув спиной к себе (2 фото).
Как новорожденный подает сигналы, что ему нужна помощь? Он кряхтит, дергает ножками и прижимает их к животу, пронзительно плачет. Более старшие дети также затихают во время игры.
«Если вам сложно настроиться на высаживание с первых дней, то можно отложить это до момента вашей готовности. Для тех, у кого налажено грудное вскармливание, рационально предлагать малышу высаживание перед, после или даже во время кормления. Также это действие необходимо после сна.
Для малышей на смешанном или искусственном вскармливании высаживание ещё важнее -как дополнительный телесный стимул и контакт с мамой», — рассказала Анастасия Бугрова.
Использовать многоразовые подгузники можно с рождения. Важно лишь разобраться в размерной сетке и вариантах застежек. Их можно носить постоянно, однако те, кто практикует высаживание, обычно надевают их на ночь или в поездки — в тех случаях, когда высадить ребенка неудобно или можно просто не успеть это сделать. Многоразовые подгузники прекрасно сочетаются с высаживанием. Хотя, конечно, высаживать ребенка можно и при использовании одноразовых средств — так их будет использоваться во много раз меньше.
Если вы решились на многоразовые подгузники, то после года можно начинать знакомство ребенка с горшком, демонстрируя связь: «если есть позыв — нужно сходить на горшок».
«Со старшей дочерью начали высаживание с 2-3 недель. К году малышка уже ходила на горшок сама в 80% случаев. К полутора годам уже не нужны были подгузники даже в нестандартных ситуациях», — поделилась опытом Анастасия Бугрова.
«Сейчас организовывать быт с младенцем — одно удовольствие! Вокруг много информации, а благодаря интернету можно найти единомышленниц, которые с радостью помогут молодой маме. Главное — находить баланс и быть уверенной в своих действиях», — подытожила эксперт.
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