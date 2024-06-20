Что известно о семье «невесты» певца Григория Лепса

Как пишет KP.RU, у девушки очень яркая социальная сеть, где фотографии с одного курорта сменяются снимками с других, где очень приятно проводить время, если у тебя нет проблем с финансами. Однако журналисты заподозрили, что роскошная жизнь у Авроры Кибы есть только на фотографиях. Известно, что девушка является дочерью предпринимателей, которые в последнее время столкнулись с многочисленными трудностями. Большинство их компаний на данный момент ликвидированы, по многим ведутся судебные тяжбы. Те предприятия, что еще работают, приносят не очень большую прибыль. На маму девушки по имени Татьяна Белякова оформлено 5 компаний: одна из них занимается оптовой продажей напитков, а остальные — управлением коммерческой недвижимостью. Чистая прибыль предприятий за прошлый год составил 8 миллионов рублей. А у ее отца Ильи Белякова было 2 компании, которые ликвидированы 8 лет назад.