Что известно о семье «невесты» певца Григория Лепса

Posted 20 июня, 08:03
Published 20 июня, 08:03
Modified 10 сентября, 02:38
Updated 10 сентября, 02:38
Как пишет KP.RU, у девушки очень яркая социальная сеть, где фотографии с одного курорта сменяются снимками с других, где очень приятно проводить время, если у тебя нет проблем с финансами. Однако журналисты заподозрили, что роскошная жизнь у Авроры Кибы есть только на фотографиях. Известно, что девушка является дочерью предпринимателей, которые в последнее время столкнулись с многочисленными трудностями. Большинство их компаний на данный момент ликвидированы, по многим ведутся судебные тяжбы. Те предприятия, что еще работают, приносят не очень большую прибыль. На маму девушки по имени Татьяна Белякова оформлено 5 компаний: одна из них занимается оптовой продажей напитков, а остальные — управлением коммерческой недвижимостью. Чистая прибыль предприятий за прошлый год составил 8 миллионов рублей. А у ее отца Ильи Белякова было 2 компании, которые ликвидированы 8 лет назад.
Очевидно, это не говорит о том, что на самом деле семья девушки испытывает серьезные финансовые трудности, ведь закрыв один бизнес, родители могли открыть другой, а предметы роскоши оформить на родственников. Но у журналистов есть по поводу «союза» Лепса и Авроры очень жизнеспособная версия: певец не ищет выгоды от отношений с девушкой благодаря ее приданому, а продвигает ее в артистки. Об этом может говорить и тот факт, что девушка уже выпустила свою дебютную песню под названием «Пьяная дура».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14