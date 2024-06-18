Адаптация мультсериала «Тотали Спайс!» появится в виде шоу с настоящими актерами

Сериал «Тотали Спайс!» был впервые представлен аудитории в 2001 году — и, как ни странно, не потерял актуальности и в наши дни. Не так давно стартовал седьмой сезон — сначала его покажут во Франции, но до конца этого года он выйдет и в Америке на Cartoon Network. В общей сложности вышло свыше 150 серий и один полнометражный мультипликационный фильм. Сериал получил огромную востребованность среди поклонников со всех уголков планеты: за 20 с лишним лет его перевели на 60 языков и транслировали свыше чем в 220 странах мира.