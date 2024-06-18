newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 июня, 19:27

Published 18 июня, 19:27

Modified 10 сентября, 02:32

Updated 10 сентября, 02:32

Кадр из мультсериала «Тотали Спайс!»

Адаптация мультсериала «Тотали Спайс!» появится в виде шоу с настоящими актерами

18 июня 2024, 19:27
Фото: Фрагмент видео
Кадр из мультсериала «Тотали Спайс!»
Поклонникам мультсериала «Тотали Спайс!» (Totally Spies!) предстоит узнать хорошую новость — по мотивам их любимой истории Amazon планирует снять полноформатный лайв-экшен сериала. Правда, дело ограничилось одним только заявлением, а съемки еще не стартовали.

Для запуска шоу пока не выбрали сценариста и режиссера, кастинг актеров также еще не проводился.

Сериал «Тотали Спайс!» был впервые представлен аудитории в 2001 году — и, как ни странно, не потерял актуальности и в наши дни. Не так давно стартовал седьмой сезон — сначала его покажут во Франции, но до конца этого года он выйдет и в Америке на Cartoon Network. В общей сложности вышло свыше 150 серий и один полнометражный мультипликационный фильм. Сериал получил огромную востребованность среди поклонников со всех уголков планеты: за 20 с лишним лет его перевели на 60 языков и транслировали свыше чем в 220 странах мира.

Читайте также:
Актриса Глафира Тарханова родила пятого ребенка: известен пол малышаДжессика Альба в начале карьеры брала роли «чтобы выжить»Леди Гага опровергла слухи о беременности в видео TikTok
#Общество#Знаменитости#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика