Адаптация мультсериала «Тотали Спайс!» появится в виде шоу с настоящими актерами

Posted 18 июня, 19:27
Published 18 июня, 19:27
Modified 10 сентября, 02:32
Updated 10 сентября, 02:32
Для запуска шоу пока не выбрали сценариста и режиссера, кастинг актеров также еще не проводился.
Сериал «Тотали Спайс!» был впервые представлен аудитории в 2001 году — и, как ни странно, не потерял актуальности и в наши дни. Не так давно стартовал седьмой сезон — сначала его покажут во Франции, но до конца этого года он выйдет и в Америке на Cartoon Network. В общей сложности вышло свыше 150 серий и один полнометражный мультипликационный фильм. Сериал получил огромную востребованность среди поклонников со всех уголков планеты: за 20 с лишним лет его перевели на 60 языков и транслировали свыше чем в 220 странах мира.
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