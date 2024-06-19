Ученые бьют тревогу: антибиотики стремительно теряют эффективность

Posted 19 июня, 20:09
Published 19 июня, 20:09
Modified 10 сентября, 02:37
Updated 10 сентября, 02:37
Медленно развивающуюся пандемию устойчивости к антибиотикам не стоит игнорировать в связи с ростом заболеваемости и отсутствием новых антибиотиков, которые могли бы решить эту проблему. Об этом говорит Кристина Йек, врач-исследователь из Национального института аллергии (США).
По данным Всемирной организации здравоохранения, устойчивость некоторых микробов к антибиотикам остается одной из главных глобальных проблем общественного здравоохранения. Эти организмы ежегодно убивают около 5 миллионов человек во всем мире. Когда микробы становятся устойчивыми к антибиотикам, врачи не могут легко вылечить инфекцию. Об этом пишет nationalgeographic.com.
«Ранее говорилось о наступлении постантибиотической эры, когда у нас больше не будет эффективных антибиотиков, но во многих отношениях мы уже там», — говорит Рик Мартинелло, врач-инфекционист из Йельского медицинского университета. «Без эффективных антибиотиков последствия для заболевшего человека могут быть печальны».
Согласно предварительному отчету, представленному этой весной Йек и другими исследователями в Европейском обществе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний, число пациентов, приобретающих резистентные микробы в больницах, увеличилось на 32 процента во время пандемии COVID-19. Теперь проблема затрагивает в среднем 38 человек на каждые 10 000 госпитализаций.
Наибольший рост произошел у микробов, устойчивых к часто назначаемому классу антибиотиков, называемых карбапенемами. Исследование показало, что устойчивые к этому классу лекарств бактерии являются причиной многих тяжелых больничных инфекций.
Во время пандемии более 29 400 человек умерли от инфекций, устойчивых к противомикробным препаратам. Причем почти половина из них заразилась микробами в больницах.
Почти все новые антибиотики, одобренные в последние годы, представляли собой вариации предыдущих лекарств без новых механизмов действия, нацеленных на устойчивые микробы. «Это осознание было отрезвляющим», — говорит Йек.
Ученые обнаружили, что люди с хроническими или острыми заболеваниями с большей вероятностью заразятся устойчивой инфекцией. Также в группе риска оказались пациенты с более низким доходом и уровнем образования. «Таким образом, люди, которые были более социально уязвимы, подвергались большему риску», — отметила Йек.
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