Ученые бьют тревогу: антибиотики стремительно теряют эффективность

Пандемия устойчивости к антибиотикам Рост внутрибольничных инфекций Кто рискует больше всех

С тех пор, как около 80 лет назад пенициллин стал широко использоваться, бактерии нашли способы защищаться от антибиотиков. С тех пор разгорелась гонка вооружений между опасными микробами и людьми. Новое исследование показывает, что во многих отношениях люди продолжают проигрывать.