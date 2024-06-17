В США предложили размещать в соцсетях предупреждение об их вреде для здоровья

Эксперт сослался на американский закон 1965 года, который требовал от производителей сигарет размещать предупреждающие надписи о вреде здоровью. Такие же меры были приняты и для других продуктов, например, алкоголя и электронных сигарет. Введение подобных предупреждений по его мнению, потребует дополнительных действий со стороны законодателей.