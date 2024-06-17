В США предложили размещать в соцсетях предупреждение об их вреде для здоровья

Posted 17 июня, 16:44
Published 17 июня, 16:44
Modified 10 сентября, 02:28
Updated 10 сентября, 02:28
В статье, опубликованной в издании The New York Times, Мёрти выразил озабоченность по поводу негативного воздействия соцсетей на психологическое состояние пользователей, особенно молодежи.
Врач подчеркнул серьезную проблему со психикой молодых людей и отметил значимость социальных сетей в этом контексте. Он высказал мнение, что необходимо ввести обязательные предупреждающие сообщения в описаниях соцсетей, предупреждающие о возможном ущербе для психического здоровья подростков. Об этом пишет popsci.com.
Эксперт сослался на американский закон 1965 года, который требовал от производителей сигарет размещать предупреждающие надписи о вреде здоровью. Такие же меры были приняты и для других продуктов, например, алкоголя и электронных сигарет. Введение подобных предупреждений по его мнению, потребует дополнительных действий со стороны законодателей.
Компании, управляющие социальными сетями, сталкиваются с увеличивающимся давлением со стороны специалистов по здравоохранению, правозащитных организаций и политиков. Они призывают к ответственности за предлагаемый контент, который может быть вредным для пользователей, особенно подростков. Недавнее исследование показало прямую связь между использованием социальных сетей и суицидальными мыслями среди молодежи.
В своем заявлении Мёрти поставил под сомнение эффективность текущих предупреждений, указывая на необходимость ужесточить законодательство для решения проблемы.
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