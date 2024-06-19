Средиземноморская диета: научный прорыв или миф о долголетии?

Доподлинно известно, что средиземноморская диета способствует снижению вероятности развития болезней сердца и сосудов, в том числе гипертонии, а также избыточного веса и даже некоторых онкологических заболеваний. В течение 25 лет ученые исследовали влияние этой диеты на организм человека и пришли к выводу, что вероятность смерти значительно снижается у приверженцев данного типа питания.