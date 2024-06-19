Средиземноморская диета: научный прорыв или миф о долголетии?

Posted 19 июня, 16:33
Published 19 июня, 16:33
Modified 10 сентября, 02:35
Updated 10 сентября, 02:35
Доподлинно известно, что средиземноморская диета способствует снижению вероятности развития болезней сердца и сосудов, в том числе гипертонии, а также избыточного веса и даже некоторых онкологических заболеваний. В течение 25 лет ученые исследовали влияние этой диеты на организм человека и пришли к выводу, что вероятность смерти значительно снижается у приверженцев данного типа питания.
В эксперименте участвовали в том числе испытуемые старшего возраста, физически малоактивные и имеющие вредные привычки. У этих граждан средиземноморская диета, хотя и в меньшей степени, но также привела к увеличению продолжительности жизни, пишет lady.mail.ru.
Согласно заявлению профессора диетологии и эпидемиологии Гарвардской школы общественного здравоохранения доктора Фрэнка Ху, сделанному в интервью изданию Los Angeles Times, эксперимент помог выяснить причину, по которой приверженцы данной диеты имеют в среднем большую продолжительность жизни.
Специалист убежден, что это явление наблюдается не из-за снижения уровня «плохого» холестерина; оно объясняется влиянием определенных продуктов питания на «вредные метаболиты в крови, воспаление, резистентность к инсулину и массу тела». Кстати, если вам нравится средиземноморская система питания, то, вероятно, вы оцените и похожую на нее атлантическую диету.
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