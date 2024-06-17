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Posted 17 июня, 19:23

Published 17 июня, 19:23

Modified 10 сентября, 02:27

Updated 10 сентября, 02:27

Фрукты и ягоды для эффективного похудения: советы от известного гастроэнтеролога

Фрукты и ягоды для эффективного похудения: советы от известного гастроэнтеролога

17 июня 2024, 19:23
Фото: Изображение Midjourney
Известный гастроэнтеролог Уилл Бульсевич, популярный в сети, считает, что фрукты не только не вызывают скачки глюкозы в крови и увеличение веса, но и способствуют похудению.

Он утверждает, что диета, богатая клетчаткой, может быть вкусной и полезной. Бульсевич рекомендует включать в рацион следующие фрукты и ягоды.

Малина

Малина, по мнению Бульсевича, идеальна для здоровья кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки (около 8 граммов на чашку). Она также богата витамином С, поддерживающим здоровье кожи.

Инжир

Инжир, богатый клетчаткой и пребиотиками, полезен для пищеварения и укрепления костей. Бульсевич отмечает, что каждый плод содержит от 1 до 2 граммов клетчатки, а также пребиотики, поддерживающие полезные бактерии в кишечнике.

Авокадо

Авокадо содержит 10 граммов клетчатки в среднем фрукте. Оно способствует здоровью кишечника и содержит лютеин, поддерживающий работу мозга.

Киви

Киви богато клетчаткой и витамином С. Бульсевич рекомендует употреблять два киви в день для улучшения пищеварения.

Фрукты и ягоды, по мнению Бульсевича, не только вкусны, но и полезны для здоровья и поддержания фигуры, написал журнал Shape.ru.

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#Ольга Земскова#Еда#Диеты#Фрукты#Диета#Все материалы авторов
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