Фрукты и ягоды для эффективного похудения: советы от известного гастроэнтеролога

Posted 17 июня, 19:23
Published 17 июня, 19:23
Modified 10 сентября, 02:27
Updated 10 сентября, 02:27
Он утверждает, что диета, богатая клетчаткой, может быть вкусной и полезной. Бульсевич рекомендует включать в рацион следующие фрукты и ягоды.
Малина, по мнению Бульсевича, идеальна для здоровья кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки (около 8 граммов на чашку). Она также богата витамином С, поддерживающим здоровье кожи.
Инжир, богатый клетчаткой и пребиотиками, полезен для пищеварения и укрепления костей. Бульсевич отмечает, что каждый плод содержит от 1 до 2 граммов клетчатки, а также пребиотики, поддерживающие полезные бактерии в кишечнике.
Авокадо содержит 10 граммов клетчатки в среднем фрукте. Оно способствует здоровью кишечника и содержит лютеин, поддерживающий работу мозга.
Киви богато клетчаткой и витамином С. Бульсевич рекомендует употреблять два киви в день для улучшения пищеварения.
Фрукты и ягоды, по мнению Бульсевича, не только вкусны, но и полезны для здоровья и поддержания фигуры, написал журнал Shape.ru.
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