Диета для ленивых: как похудеть ничего не делая

Posted 17 июня, 12:54
Published 17 июня, 12:54
Modified 10 сентября, 02:25
Updated 10 сентября, 02:25
Беременные, кормящие, люди с заболеваниями ЖКТ, сердца, почек и печени должны проконсультироваться с врачом перед началом диеты.
Подходит мясоедам, включает мясо, птицу, рыбу и бобовые. Протеин насыщает надолго, но требует физической активности.
Основу составляют медленные углеводы, овощи, фрукты, морская рыба и оливковое масло. Ограничения касаются яиц, красного мяса и сладостей.
Длится 7 недель (5 недель диеты и 2 недели выхода). Основу составляют овощи и молочные продукты, затем добавляется постное мясо. Подходит для урожайного сезона, когда овощей много и они недорогие, написал журнал Woman.ru.
Эти варианты подходят тем, кто хочет похудеть без значительных усилий, но готов немного изменить привычки в питании.
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