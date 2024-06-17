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Posted 17 июня, 12:54

Published 17 июня, 12:54

Modified 10 сентября, 02:25

Updated 10 сентября, 02:25

Диета для ленивых: как похудеть ничего не делая

Диета для ленивых: как похудеть ничего не делая

17 июня 2024, 12:54
Фото: Изображение Midjourney
Диета для ленивых позволяет сбросить вес без значительных усилий. Основной принцип — пить 1-2 стакана воды перед каждым приемом пищи, включая перекусы. Это помогает снизить аппетит, уменьшить порции и ускорить метаболизм. Диета длится две недели и обещает снижение веса на 5-8 кг.

Основные правила

  • Пить воду перед каждым приемом пищи за 20 минут.
  • Не пить во время еды и два часа после.
  • Исключить напитки с калориями, оставив только воду.
  • Дополнительные рекомендации:
  • Пить чистую негазированную воду.
  • Исключить жирное, копченое и сладкое.
  • Больше двигаться и спать не менее 8 часов в сутки.

Противопоказания

Беременные, кормящие, люди с заболеваниями ЖКТ, сердца, почек и печени должны проконсультироваться с врачом перед началом диеты.

Другие диеты для ленивых

Белковая диета

Подходит мясоедам, включает мясо, птицу, рыбу и бобовые. Протеин насыщает надолго, но требует физической активности.

Средиземноморская диета

Основу составляют медленные углеводы, овощи, фрукты, морская рыба и оливковое масло. Ограничения касаются яиц, красного мяса и сладостей.

Диета Протасова

Длится 7 недель (5 недель диеты и 2 недели выхода). Основу составляют овощи и молочные продукты, затем добавляется постное мясо. Подходит для урожайного сезона, когда овощей много и они недорогие, написал журнал Woman.ru.

Эти варианты подходят тем, кто хочет похудеть без значительных усилий, но готов немного изменить привычки в питании.

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#Ольга Земскова#Еда#Диета#Все материалы авторов
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