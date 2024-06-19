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Posted 19 июня, 15:33

Published 19 июня, 15:33

Modified 10 сентября, 02:35

Updated 10 сентября, 02:35

Маленькие семена, большие надежды: чиа для похудения

19 июня 2024, 15:33
Семена чиа уверенно завоевали популярность среди тех, кто стремится похудеть. Их активно рекламируют, их хвалят в отзывах, а некоторые врачи даже включают их в свои рекомендации. Но действительно ли чиа помогут в борьбе с лишним весом, или это всего лишь маркетинговый ход?

Семена чиа, изначально распространённые в Мексике и Гватемале, богаты клетчаткой. При контакте с жидкостью они увеличиваются в размерах и превращаются в желе, что помогает надолго утолить голод и избежать переедания. В столовой ложке чиа содержится около 11 г клетчатки, что составляет треть дневной нормы для взрослого.

Семена чиа могут:

  • Продлить чувство сытости
  • Помочь контролировать уровень сахара в крови
  • Улучшить работу кишечника

Однако следует помнить, что они также высококалорийны. В 100 г семян содержится 486 ккал. Высокое содержание омега-3 жирных кислот делает их полезными для мозга и нервной системы, но они не являются чудодейственным средством для похудения.

Эксперты расходятся во мнениях: одни считают чиа полезным суперфудом, другие же видят в них лишь маркетинговый ход, написал журнал Woman.ru. Несмотря на возможные преимущества, семена чиа не гарантируют потерю веса, но могут стать вкусным и полезным дополнением к вашему рациону.

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