Маленькие семена, большие надежды: чиа для похудения

Posted 19 июня, 15:33
Published 19 июня, 15:33
Modified 10 сентября, 02:35
Updated 10 сентября, 02:35
Семена чиа, изначально распространённые в Мексике и Гватемале, богаты клетчаткой. При контакте с жидкостью они увеличиваются в размерах и превращаются в желе, что помогает надолго утолить голод и избежать переедания. В столовой ложке чиа содержится около 11 г клетчатки, что составляет треть дневной нормы для взрослого.
Семена чиа могут:
Однако следует помнить, что они также высококалорийны. В 100 г семян содержится 486 ккал. Высокое содержание омега-3 жирных кислот делает их полезными для мозга и нервной системы, но они не являются чудодейственным средством для похудения.
Эксперты расходятся во мнениях: одни считают чиа полезным суперфудом, другие же видят в них лишь маркетинговый ход, написал журнал Woman.ru. Несмотря на возможные преимущества, семена чиа не гарантируют потерю веса, но могут стать вкусным и полезным дополнением к вашему рациону.
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