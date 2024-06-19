Маленькие семена, большие надежды: чиа для похудения

Семена чиа уверенно завоевали популярность среди тех, кто стремится похудеть. Их активно рекламируют, их хвалят в отзывах, а некоторые врачи даже включают их в свои рекомендации. Но действительно ли чиа помогут в борьбе с лишним весом, или это всего лишь маркетинговый ход?