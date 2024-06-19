Секреты водной диеты: сколько литров нужно пить в день, чтобы худеть

Posted 19 июня, 11:58
Published 19 июня, 11:58
Modified 10 сентября, 02:06
Updated 10 сентября, 02:06
В основе водной диеты лежит принцип дробного питания и ограничение суточной калорийности до 1200 — 1500 килокалорий. Рассчитать суточную норму калорий можно самостоятельно, но проще будет воспользоваться онлайн-калькуляторами на сайтах, посвященных правильному питанию.
Водную диету можно проводить длительностью один день, три дня, пять дней, неделю, десять дней, две недели и месяц.
Сколько необходимо пить воды, чтобы похудеть? Эта норма определяется индивидуально для каждого человека.
«Классическая система расчета личной нормы — 30 мл на кг веса. Летом из-за повышения температуры окружающей среды потребность в воде увеличивается, зимой тоже нужно чуть больше, так как сухость воздуха в отапливаемых помещениях забирает через кожные покровы и дыхание много влаги. При интенсивных физических нагрузках также требуется больше жидкости», — рассказала порталу 103.by диетолог Инна Рожок.
От одно-трехдневной водной диеты не стоит многого ожидать, разве что проводить их регулярно с небольшими перерывами. А вот диета длительностью от пяти дней до месяца может дать неплохие результаты и помочь скинуть до 8 килограммов.
Водная диета не только ускоряет сжигание жиров и очищает организм от шлаков, но и приучает человека употреблять больше воды и овощей, а также снизить потребление жирных и высокоуглеводных продуктов. Однако тому, кто решит сесть на водную диету, следует понимать, что слишком большое количество жидкости или снижение калорийности ниже рекомендованной нормы могут привести к проблемам со здоровьем.
Водную диету любой продолжительности не рекомендуется соблюдать людям, страдающим такими недугами, как различные патологии почек, сахарный диабет или гипертония, а также в остром периоде инфекционных и неинфекционных заболеваний. Если же у вас имеются какие-то другие хронические болезни, помимо перечисленных выше, то, прежде чем начать применять диету, следует проконсультироваться с врачом.
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