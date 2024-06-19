Секреты водной диеты: сколько литров нужно пить в день, чтобы худеть

Что собой представляет водная диета Как рассчитать ежедневную норму воды Какого результата можно достичь на водной диете Плюсы и минусы водной диеты Кому противопоказана водная диета

Водная диета считается одной из самых простых, однако злоупотреблять ею, как и другими диетами, нельзя, иначе можно получить больше вреда, чем пользы. Сколько пить воды, чтобы похудеть, каких результатов можно достичь и кому не рекомендуется водная диета — читайте в статье.