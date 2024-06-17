Какие цветы посадить на балконе летом, чтобы цвели до поздней осени

Posted 17 июня, 12:06
Published 17 июня, 12:06
Modified 10 сентября, 02:26
Updated 10 сентября, 02:26
Южная сторона дома обычно самая солнечная, поэтому в данном случае следует отдавать предпочтение цветам, которые хорошо переносят жару и яркий солнечный свет. Кроме того, таким растениям может потребоваться более частый полив, поэтому засаживать цветами балкон на южной стороне следует лишь в том случае, если вы сможете в течение дня отслеживать состояние цветов и регулярно поливать их.
У этого растения, в зависимости от сорта, могут быть как крупные, так и мелкие цветы, которые покрывают побеги на протяжении как минимум полугода. Высокую температуру, которая нередко бывает на самой солнечной стороне дома, лучше всего переносит петуния с цветами не крупного, а среднего размера. Кроме того, в случае повреждения, например от ветра, растение способно полностью восстановиться.
Еще одно растение, которое можно посадить на южной стороне дома, это — портулак. Он неприхотлив, цветет с июля по конец сентября и будет прекрасным вариантом для посадки как в кашпо, так и в ящиках. Это однолетний цветок, так что его придется высаживать каждый год заново, но красивое цветение портулака в полной мере окупит ваши труды.
Бегония — многолетнее и вечноцветущее растение, и она летом прекрасно будет смотреться на балконе, а на зиму ее можно разместить на подоконнике. Эти цветы хорошо переносят высокую температуру и прямые солнечные лучи, а при недостатке света листья и цветы ее бледнеют и вытягиваются.
Еще одно растение, которое можно посадить на своем балконе, это дикий виноград, который еще называют девичьим. Его можно использовать летом для создания на своем балконе защиты от солнечных лучей — для этого достаточно лишь натянуть проволочную сетку, по которой он будет виться. Дикий виноград будет радовать вас не один год, но следует контролировать ее рост, чтобы растение не заняло все свободное место.
Эффектную завесу от солнечных лучей летом можно создать и с помощью душистого горошка — быстрорастущего вьюнка. У этого растения листья светло-зеленого цвета и яркие ароматные цветы. Так же, как и под дикий виноград, под душистый горошек нужно будет сделать опору, по которой он смог бы виться, а также следить, чтобы растение не заполонило весь балкон.
В противоположность южной стороне, северная характеризуется минимумом солнечных лучей, и летом там значительно прохладнее. На северном балконе тоже можно посадить цветы, но стоит выбирать те растения, которые больше любят тень или полутень.
Фиалка — один из самых популярных домашних цветов. Ее бархатистые листья и нежные цветы украсят не только подоконник, но и балкон. Однако следует помнить, что при всей своей любви к свету фиалка под прямыми солнечными лучами может выцветать, так что в самое жаркое время ее лучше притенять.
Виола, которую еще называют анютиными глазками, эффектно выглядит и способна украсить каждый цветник, в том числе на балконе. Виоле не нужно постоянное наличие солнечных лучей, более того, при прямом их попадании на цветы и листья анютины глазки могут пострадать. Поэтому эти цветы вполне можно посадить на балконе северной стороны дома.
Примула (первоцвет) тоже хорошо растет в тени — на загородных участках это многолетнее растение обычно стараются посадить возле деревьев или камней, куда нечасто попадает солнечный свет. Поэтому эти цветы вполне можно посадить и на северном балконе. В зависимости от сорта примула может цвести с весны и до конца лета.
Этому вечнозеленому растению, которое замечательно смотрится в кашпо, также не нужно много солнечного света, поэтому балкон на северной стороне дома его вполне устроит. У фуксии красивые и необычные на вид цветы, и, что не менее важно, она неприхотлива в уходе.
Листья в форме сердца и нежные цветы цикламена выглядят очень привлекательно и могут дополнить коллекцию цветов на вашем северном балконе. Дело в том, что растение не выносит прямых солнечных лучей и высокой температуры, поэтому посадить эти цветы на балконе северной стороны дома с рассеянным светом станет оптимальным решением.
Западная сторона дома не настолько солнечная, как южная, но и не находится все время в тени, как северная, поэтому выбор цветов, которые можно посадить на западной стороне дома, намного больше.
Дицентра великолепная полностью оправдывает свое название — это растение выглядит очень необычно. Даже в ящиках дицентра может вырасти до 50 см в высоту, поэтому отлично подойдет для размещения на балконе. Дицентра нуждается в частом поливе. Если посадить ее на южной стороне балкона, она зацветет быстрее, но куст будет небольшим, а на северной стороне происходит с точностью до наоборот. Поэтому золотая середина — западный или восточный балкон.
Это растение с маленькими ярко-синими цветами будет красиво выглядеть на любом балконе. Впрочем, цветы у лобелии могут быть не только синими, но также белыми, розовыми или фиолетовыми — в зависимости от сорта. Чтобы это растение смотрелось особенно выгодно, его можно посадить между высокими цветами.
Пеларгония — частый «обитатель» западного балкона. У этого растения множество сортов и долгий период цветения, а кроме того, оно неприхотливо в уходе, что делает пеларгонию очень популярной у любителей посадить на свои балконы живые цветы. А еще считается, что это растение способно отпугивать комаров и мух.
Это декоративное растение с крупными и красивыми цветами желтого, оранжевого, бордового, красного и розового оттенков пользуется популярностью у садоводов. Сажают настурцию в открытый грунт на участке, но можно также посадить ее в ящиках на балконе.
А это многолетнее вьющееся растение семейства лютиковых садоводы любят за разнообразие сортов и привлекательный внешний вид. Клематис предпочитает умеренный, не слишком жаркий и не слишком прохладный климат, поэтому его смело можно посадить на западном балконе, и растение будет радовать окружающих своим цветением на протяжении нескольких месяцев.
Как и западная сторона дома, восточная тоже прекрасно подойдет для цветов, не терпящих как яркие солнечные лучи, так и густую тень. Вообще, восточный балкон — наилучший выбор, чтобы посадить эти цветы, поскольку первые лучи солнца еще не такие горячие и не могут навредить растениям, а приносят им только пользу.
Ноготки или календула — неприхотливые цветы, которые цветут на протяжении всего лета. У календулы много сортов, и чтобы посадить их на балконе, следует выбрать низкорослый сорт Fiestа Gitana, который вырастает максимум до 30 см. Эти цветы устойчивы к перепаду температур, их можно посадить в ящиках, «разбавив» другими видами цветов.
Вереск отлично выглядит на балконе. Он зацветает в июне, и его цветение продолжается до первых заморозков. На балконе лучше посадить низкорослые сорта. Кроме того, следует учитывать, что чем гуще в ящиках или плоских горшках высажен вереск, тем более красиво он будет смотреться. Однако следует учитывать, что вереск любит обильный, но нечастый полив.
Цветовое разнообразие гортензии и ее непривередливость делают это растение одним из самых популярных у цветоводов. Она вырастает до 20 см и цветет с июня по октябрь. Кроме того, гортензия замечательно уживается в одном горшке или ящике с другими растениями со схожими условиями ухода.
Эти цветы любят тепло и свет, и если посадить их на восточной стороне дома, им будет хорошо. Желтые пушистые головки бархатцев замечательно смотрятся в ящиках или кашпо на балконе, привлекая внимание окружающих. Эти цветы нетребовательны, но они любят воду, поэтому необходимо следить, чтобы земля в ящиках с бархатцами не пересыхала. Если вы хотите посадить эти растения на балконе, следует выбирать низкорослые сорта, вырастающие до 20 см в высоту.
Маргаритки называют «око дня», так как эти цветы первыми раскрываются на восходе солнца. И именно поэтому это однолетнее растение может стать отличным выбором для восточного балкона. Они вырастают до 30 см в высоту и цветут в среднем с конца мая до конца июля. Маргаритки могут иметь множество расцветок, а также простое и махровое строение цветков. Растения нуждаются в частом поливе, и нельзя допускать пересыхания грунта.
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