Какие цветы посадить на балконе летом, чтобы цвели до поздней осени

Еще одно растение, которое можно посадить на своем балконе, это дикий виноград, который еще называют девичьим. Его можно использовать летом для создания на своем балконе защиты от солнечных лучей — для этого достаточно лишь натянуть проволочную сетку, по которой он будет виться. Дикий виноград будет радовать вас не один год, но следует контролировать ее рост, чтобы растение не заняло все свободное место.