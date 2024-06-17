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Posted 17 июня, 09:17

Published 17 июня, 09:17

Modified 10 сентября, 02:25

Updated 10 сентября, 02:25

5+ летних цветов, которые еще не поздно вырастить у себя во дворе этим летом

5+ летних цветов, которые еще не поздно вырастить у себя во дворе этим летом

17 июня 2024, 09:17
Фото: discus-club.ru. flowertimes.ru
5+ летних цветов, которые еще не поздно вырастить у себя во дворе этим летом
Цветы украшают территорию, делают ее более привлекательной как для самих владельцев двора или сада, так и для гостей. Однако не у всех есть возможность заниматься обустройством цветника, придерживаясь сезонного графика посадки тех или иных растений.

Впрочем, если вы еще не успели посадить цветы этим летом, но все еще хотите это сделать, вы можете выбрать быстрорастущие виды, о некоторых из которых мы расскажем в этой статье.

Цинния

Эти цветы семейства астровых весьма популярны у садоводов благодаря тому, что они быстро растут и красиво цветут — от посадки в землю семян до появления цветка проходит не более двух месяцев, а цветут циннии от двух до пяти месяцев.

Гибискус

Гибискус относится к семейству мальвовых. Он неприхотлив и быстро растет, а цветы его похожи на тропические. Можно посадить семена самостоятельно, а можно купить в садовом центре готовое растение, которое будет радовать вас своим цветением с августа по октябрь.

Бархатцы

А эти ярко-оранжевые и желтые цветы хорошо известны российским садоводам благодаря своей неприхотливости и нетребовательности к уходу. Бархатцы растут около двух месяцев, и если вы посадите их в июне, то уже в августе сможете любоваться их цветением.

Мандевилла

Мандевилла — это тропическая лиана с блестящими зелеными листьями и крупными красивыми цветами. Это растение не нуждается в тщательном уходе, быстро растет и долго цветет — период его цветения начинается в конце весны и продолжается до первых заморозков.

Скабиоза

Это растение еще называют «цветком-подушечкой», так как его многочисленные тычинки напоминают воткнутые в швейную подушечку булавки. Скабиоза цветет все лето, однако если вы хотите получить максимально быстрый результат, не следует выращивать цветок из семян, лучше приобрести уже укорененное растение.

Эхинацея

А это многолетнее полевое растение внешне похоже на ромашку, однако цветы у него не бело-желтые, а нежно-фиолетовые. Эхинацею также можно посадить самостоятельно или приобрести уже в укорененном виде, а цветет она на протяжении всего летнего сезона.

#Алина Ибрагимова#Общество#Растения#Дом#Все материалы авторов#Сад и огород
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