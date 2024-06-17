5+ летних цветов, которые еще не поздно вырастить у себя во дворе этим летом

Posted 17 июня, 09:17
Published 17 июня, 09:17
Modified 10 сентября, 02:25
Updated 10 сентября, 02:25
Впрочем, если вы еще не успели посадить цветы этим летом, но все еще хотите это сделать, вы можете выбрать быстрорастущие виды, о некоторых из которых мы расскажем в этой статье.
Эти цветы семейства астровых весьма популярны у садоводов благодаря тому, что они быстро растут и красиво цветут — от посадки в землю семян до появления цветка проходит не более двух месяцев, а цветут циннии от двух до пяти месяцев.
Гибискус относится к семейству мальвовых. Он неприхотлив и быстро растет, а цветы его похожи на тропические. Можно посадить семена самостоятельно, а можно купить в садовом центре готовое растение, которое будет радовать вас своим цветением с августа по октябрь.
А эти ярко-оранжевые и желтые цветы хорошо известны российским садоводам благодаря своей неприхотливости и нетребовательности к уходу. Бархатцы растут около двух месяцев, и если вы посадите их в июне, то уже в августе сможете любоваться их цветением.
Мандевилла — это тропическая лиана с блестящими зелеными листьями и крупными красивыми цветами. Это растение не нуждается в тщательном уходе, быстро растет и долго цветет — период его цветения начинается в конце весны и продолжается до первых заморозков.
Это растение еще называют «цветком-подушечкой», так как его многочисленные тычинки напоминают воткнутые в швейную подушечку булавки. Скабиоза цветет все лето, однако если вы хотите получить максимально быстрый результат, не следует выращивать цветок из семян, лучше приобрести уже укорененное растение.
А это многолетнее полевое растение внешне похоже на ромашку, однако цветы у него не бело-желтые, а нежно-фиолетовые. Эхинацею также можно посадить самостоятельно или приобрести уже в укорененном виде, а цветет она на протяжении всего летнего сезона.
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