5+ летних цветов, которые еще не поздно вырастить у себя во дворе этим летом

А эти ярко-оранжевые и желтые цветы хорошо известны российским садоводам благодаря своей неприхотливости и нетребовательности к уходу. Бархатцы растут около двух месяцев, и если вы посадите их в июне, то уже в августе сможете любоваться их цветением.