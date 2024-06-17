Как уменьшить жир на животе после 40 лет

Posted 17 июня, 08:31
Published 17 июня, 08:31
Modified 10 сентября, 02:24
Updated 10 сентября, 02:24
Несмотря на мудрость и опыт, приобретенные к 40 годам, в этом возрасте есть кое-что неприятное — стойкий жир на животе. Длительное сидение, недостаток физических упражнений, стресс и другие проблемы могут привести к располневшей талии. Более, того с возрастом в теле женщины происходят многие изменения, а сбросить вес становится сложнее. Почему так?
Гинеколог Пуджи Диван рассказала, что приводит к увеличению объема талии и что делать, чтобы убрать жир с живота.
Существует множество факторов, которые играют определенную роль в увеличении веса, особенно в возрасте после 40. Хотя все люди отличаются друг от друга, есть наиболее распространенные причины набора веса считает эксперт:
С возрастом человек склонен терять мышечную массу, что является частью естественного процесса, называемого саркопенией. Чем больше вы теряете мышечную массу, тем сильнее слабость и меньше подвижность. Согласно данным Гарвардской медицинской школы, уменьшение мышечной массы также замедляет обмен веществ и затрудняет сжигание калорий.
Набор или потеря веса во многом зависят от гормонов. С возрастом выработка тестостерона и эстрогенов в организме снижается, но играет важную роль в наращивании мышечной массы и сжигании жира.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Mid-life Health, уровень эстрогена снижается в постменопаузе и перименопаузе, что может привести к накоплению жира вокруг живота.
Для нормализации этого важного гормона, который отвечает за молодость кожи и стройную фигуру, следует обратиться к гинекологу-эндокринологу, который проведет анализ и подберет гормонозаместительную терапию.
Побочных эффектов от стресса намного больше, чем мы могли себе представить. Он не только нарушает душевный покой, но и влияет на физическое здоровье. Эксперты говорят, что стресс связан со здоровьем кишечника и, следовательно, с проблемами лишнего веса. После 40 лет метаболизм замедляется, мышечная масса начинает уменьшаться, а в совокупности со стрессом ситуация с набором веса может только усугубиться.
Крайне важно научиться бороться с тревожными состояниями, чтобы избежать осложнений.
Согласно исследованию, опубликованному в Current Obesity Reports, стресс является одной из основных причин увеличения веса, особенно в области живота. Когда мы испытываем стресс, наш организм вырабатывает гормон под названием кортизол, который может повышать аппетит и вызывать тягу к высококалорийной пище. Кортизол также стимулирует организм накапливать жир на животе.
Есть много способов справиться со стрессом. Однако, то что работает для одного человека, может не сработать для другого. Есть простые методы борьбы со стрессом, которые включают упражнения йоги, медитацию и глубокое дыхание.
Увеличение потребления белка может помочь уменьшить жир на животе. Исследование показало, что соблюдение диеты, богатой белком, уменьшает вес тела. Стоит включить в свой ежедневный рацион нежирное мясо, птицу, рыбу, тофу, фасоль, чечевицу, яйца и молочные продукты. Орехи и семечки, такие как миндаль, грецкие орехи и тыквенные семечки, также являются хорошими источниками белка.
Если вы хотите избавиться от жира на животе, возможно, вам стоит подумать об ограничении употребления алкоголя. Алкоголь содержит калории, которые приводят к набору веса и затрудняют сжигание жира в организме. Более того, закуски к пиву или вину (сухарики, орешки, сыр, рыба) могут стать виной потребления еще больших калорий, особенно если застолья слишком часты и обильны.
Высокое потребление соли может привести к увеличению веса. Исследование показало, чем больше употреблять соль, тем больше веса можно набрать в жидком виде, то есть в виде отечности.
Уменьшая потребление соли, вы можете помочь уменьшить задержку воды и избавиться от жира на животе.
Один из лучших способов контролировать жир на животе — это физические упражнения. Когда вы делаете кардиотренировки и поднимаете тяжести, ваше тело расходует больше энергии и сжигает больше калорий. Другими словами, чем больше у вас мышц, тем больше калорий вы будете сжигать в течение дня.
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