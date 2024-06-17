Как уменьшить жир на животе после 40 лет

Побочных эффектов от стресса намного больше, чем мы могли себе представить. Он не только нарушает душевный покой, но и влияет на физическое здоровье. Эксперты говорят, что стресс связан со здоровьем кишечника и, следовательно, с проблемами лишнего веса. После 40 лет метаболизм замедляется, мышечная масса начинает уменьшаться, а в совокупности со стрессом ситуация с набором веса может только усугубиться.