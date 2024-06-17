Подходит ли йога для желающих избавиться от лишних килограммов

Занятия йогой легко встроить в жизнь любого человека, и даже 10 минут в неделю принесут пользу вашему здоровью. Упражнения по этой системе помогают улучшить метаболизм и способствуют здоровой потере веса. При этом количество сжигаемых во время занятий калорий будет варьироваться в диапазоне от 180 до 360 за занятие, в зависимости от типа йоги.