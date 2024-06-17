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Posted 17 июня, 07:24

Published 17 июня, 07:24

Modified 10 сентября, 02:24

Updated 10 сентября, 02:24

Подходит ли йога для желающих избавиться от лишних килограммов

Подходит ли йога для желающих избавиться от лишних килограммов

17 июня 2024, 07:24
Фото: Изображение Midjourney
Подходит ли йога для желающих избавиться от лишних килограммов
Для того чтобы привести свое тело в хорошую физическую форму, не обязательно ежедневно проводить по нескольку часов в спортзале, занимаясь изнурительными тренировками. Исследователи выяснили, что короткие щадящие нагрузки помогут достичь поставленной цели ничуть не хуже, и в этом поможет йога.

Какими видами йоги лучше заниматься для похудения

По мнению экспертов, лучшими видами йоги для сжигания калорий являются виньяса, аштанга и другие формы силовой йоги, поскольку их цель — развить силу, выносливость и гибкость. Во время выполнения упражнений по этим системам увеличивается частота сердечных сокращений, сжигаются калории и уходит лишний вес.

Кроме того, могут помочь избавиться от лишнего веса и занятия бикрам-йогой, которые способствуют выводу из организма лишней жидкости за счет улучшения кровообращение и работы лимфатической системы.

Как йога помогает похудеть

Занятия йогой легко встроить в жизнь любого человека, и даже 10 минут в неделю принесут пользу вашему здоровью. Упражнения по этой системе помогают улучшить метаболизм и способствуют здоровой потере веса. При этом количество сжигаемых во время занятий калорий будет варьироваться в диапазоне от 180 до 360 за занятие, в зависимости от типа йоги.

Также, согласно результатам исследований, тот, кто регулярно практикует йогу, в большинстве своем лучше контролирует аппетит за счет снижения тяги к еде. А еще одно исследование показало, что после 14 недель регулярных занятий йогой участники эксперимента не только похудели, но и сообщили о снижении уровня стресса и приобретении более здоровых пищевых привычек.

#Алина Ибрагимова#Здоровье#Похудение#Физическая активность#Все материалы авторов
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