Как правильно готовить еду: руководство для занятой девушки

Posted 17 июня, 05:11
Published 17 июня, 05:11
Modified 10 сентября, 02:20
Updated 10 сентября, 02:20
Конечно, планирование и приготовление блюд на неделю вперед может показаться довольно сложной задачей, но только представьте, как вы открываете холодильник после долгого дня и видите множество аккуратно упакованных контейнеров, наполненных полезными вкусностями, которые только и ждут, чтобы их съели. Звучит заманчиво, правда? Но как это организовать? Вот что говорят успешные женщины со всего мира.
Джессика Эннис-Хилл, олимпийская чемпионка по легкой атлетике:
«Технически на рабочую неделю нужно 15 приемов пищи. Однако это не означает, что вам нужно готовить 15 отдельных блюд. Просто приготовьте несколько больших порций завтрака, обеда и ужина, которые можно разделить и использовать с разными соусами и гарнирами в течение недели, чтобы подпитывать организм».
Брайар Питт, физиотерапевт:
«Нарежьте фрукты, овощи и все, что вы любите добавлять в смузи, и заморозьте в отдельных пластиковых пакетах. Во время трапезы вам нужно только распаковать их и добавить в блендер. Замороженные бананы особенно вкусны — они не только охлаждают смузи, но и делают ваш коктейль густым и кремообразным».
Сара Линдси, звездный тренер:
«Старайтесь покупать продукты и готовить еду в воскресенье, чтобы в течение недели не думать о бытовых мелочах. Да, нарезка, маринование, запекание и отваривание могут показаться рутиной, но как только вы начнете думать о ней в контексте экономии времени, она превратится в приятное занятие».
Корин Нолан, основательница Power Pilates в Великобритании:
«Не готовьте сложных блюд с длинным списком ингредиентов. Мой обычный обед состоит из того, что я поливаю оливковым маслом, смешанным с лимоном, солью и перцем, дно стеклянной банки. Затем добавляю туда чашку нута, банку тунца, нарезанный огурец, нарезанные помидоры и желтый или красный перец. Все, что мне нужно сделать, это выложить все в миску или на тарелку и перемешать».
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