«Стрижка-бабочка»: все о вирусной трендовой прическе TikTok

Posted 16 июня, 06:10
Published 16 июня, 06:10
Modified 10 сентября, 02:20
Updated 10 сентября, 02:20
«Стрижка-бабочка» — это многослойная прическа на волосы средней длины. Пряди на макушке — самые короткие, они доходят до верхних скул или подбородка. Если уложить их симметрично на прямой пробор, они «распахиваются» у лица словно крылья бабочки. За короткими прядями следуют более длинные, которые доходят почти до плеч. Стрижка очень объемная и текстурированная, предполагает разные варианты укладки и подходит буквально для всех типов волос.
Выигрышнее всего прическа смотрится на распущенных волосах. Укладка не займет много времени, понадобятся только фен и щетка-брашинг. Чистые и слегка влажные волосы нужно разделить на пряди (при помощи крабиков) и тщательно просушить каждую при помощи стайлера и брашинга. Также можно упростить эту процедуру, если накрутить пряди на большие бигуди. В результате получаются легкие романтичные локоны, которые нужно зафиксировать спреем или лаком.
Яркий пример «стрижки-бабочки» демонстрирует нам Дженнифер Лопес, которая носит ее в удлиненном варианте. Также давно облюбовали эту прическу актрисы Сидни Суини и Эмили Ратаковски. Модель Кайя Гербер тоже оценила по достоинству эффект «стрижки-бабочки».
Мастера отмечают, что на густых волосах прическа будет смотреться лучше, чем на тонких и ослабленных. Поэтому, при необходимости, позаботьтесь сначала о том, чтобы пройти курс укрепления волос. Также стилисты советуют эту стрижку всем тем, кому надоела прическа боб. Если немного отрастить волосы, то как раз и получится нужная фактура для «бабочки».
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