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Posted 16 июня, 06:10

Published 16 июня, 06:10

Modified 10 сентября, 02:20

Updated 10 сентября, 02:20

«Стрижка-бабочка»: все о вирусной трендовой прическе TikTok

«Стрижка-бабочка»: все о вирусной трендовой прическе TikTok

16 июня 2024, 06:10
Фото: кадр из сериала «Друзья»
«Стрижка-бабочка»: все о вирусной трендовой прическе TikTok
Помните модницу Рэйчел из культового сериала «Друзья»? Ее фирменная прическа снова в тренде. Только теперь стилисты создают ее в более современном формате. «Стрижка-бабочка» уже завирусилась в ТикТок и стала трендом.

Как она выглядит?

«Стрижка-бабочка» — это многослойная прическа на волосы средней длины. Пряди на макушке — самые короткие, они доходят до верхних скул или подбородка. Если уложить их симметрично на прямой пробор, они «распахиваются» у лица словно крылья бабочки. За короткими прядями следуют более длинные, которые доходят почти до плеч. Стрижка очень объемная и текстурированная, предполагает разные варианты укладки и подходит буквально для всех типов волос.

Как уложить «стрижку-бабочку»

Выигрышнее всего прическа смотрится на распущенных волосах. Укладка не займет много времени, понадобятся только фен и щетка-брашинг. Чистые и слегка влажные волосы нужно разделить на пряди (при помощи крабиков) и тщательно просушить каждую при помощи стайлера и брашинга. Также можно упростить эту процедуру, если накрутить пряди на большие бигуди. В результате получаются легкие романтичные локоны, которые нужно зафиксировать спреем или лаком.

Как уложить «стрижку-бабочку»Как уложить «стрижку-бабочку»
Как уложить «стрижку-бабочку». Фото: Изображение Midjourney

Звезды, которые носят «стрижку-бабочку»

Яркий пример «стрижки-бабочки» демонстрирует нам Дженнифер Лопес, которая носит ее в удлиненном варианте. Также давно облюбовали эту прическу актрисы Сидни Суини и Эмили Ратаковски. Модель Кайя Гербер тоже оценила по достоинству эффект «стрижки-бабочки».

Советы стилистов

Мастера отмечают, что на густых волосах прическа будет смотреться лучше, чем на тонких и ослабленных. Поэтому, при необходимости, позаботьтесь сначала о том, чтобы пройти курс укрепления волос. Также стилисты советуют эту стрижку всем тем, кому надоела прическа боб. Если немного отрастить волосы, то как раз и получится нужная фактура для «бабочки».

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