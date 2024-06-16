«Стрижка-бабочка»: все о вирусной трендовой прическе TikTok

Мастера отмечают, что на густых волосах прическа будет смотреться лучше, чем на тонких и ослабленных. Поэтому, при необходимости, позаботьтесь сначала о том, чтобы пройти курс укрепления волос. Также стилисты советуют эту стрижку всем тем, кому надоела прическа боб. Если немного отрастить волосы, то как раз и получится нужная фактура для «бабочки».