Как ухаживать за стопами, чтобы пятки не потрескались: рекомендации и обзор средств

Posted 14 июня, 10:24
Published 14 июня, 10:24
Modified 10 сентября, 02:20
Updated 10 сентября, 02:20
Собрали в этом материале действенные рекомендации от специалистов.
Да, за такое удовольствие, как хождение в комфортной открытой обуви, нужно «расплачиваться» тщательным ежедневным уходом за ногами. В уходовый комплекс должны входить ванночки для ног, использование кремов и других косметических средств, чтобы предотвратить возникновение трещин на пятках и стопах.
«Так, обязательно надо мыть ноги ежедневно, чтобы смывать городскую пыль и грязь с пальцев, пяток и ногтей, — советует подолог Елена Лапатина. — Кроме того, такая процедура освежает. Ванночки могут быть контрастными, можно использовать отвары трав, если на них нет аллергии, и морскую соль — это снимет тяжесть и отеки. Кроме того, чаще следует летом использовать кремы на ночь. Они должны быть в идеале питательными, немного жирными. Днем про ноги также не стоит забывать, используя увлажняющие средства. Это позволит коже пяток чувствовать себя комфортнее — не трескаться, не сохнуть».
Также специалисты советуют не забывать и о педикюре. Регулярный педикюр необходим, что поддерживать в оптимальном состоянии ногтевую пластину, вовремя удалять слой ороговевшей кожи, чтобы полезные ингредиенты, входящие в состав кремов и гелей, могли проникнуть глубоко в кожу, напитать и восстановить ее.
Если же сухость стоп и пяток настолько сильная, что кожа постоянно стянута и может трескаться в течение дня, то нужно исключить из ухода мыло или гель для тела с сульфатами, так как данные средства очень сильно сушат кожу, отмечают подологи. Отличное средство от пересыхания пяток — крем с мочевиной, его нужно наносить на чистую сухую кожу стоп после душа.
Ванночки для ног летом становятся обязательным пунктом программы вечерних процедур. Прежде чем приступить к ним, необходимо тщательно вымыть с мылом всю стопу и межпальцевые промежутки. Затем можно погрузить ноги в емкость с целебным раствором. Вот несколько рецептов эффективных ванночек для ног.
Перекись является прекрасным антисептиком и ранозаживляющим средством, поэтому ванночка максимально смягчает пятки и избавляет от трещин. Использовать ее нужно по мере их появления, но не на регулярной основе.
В 2 литрах теплой воды растворить около 100 граммов соли, 60 мл перекиси водорода и хорошенько перемешать. Погрузите стопы в раствор на 7-8 минут, после чего обработайте их пемзой. Ополосните теплой водой, насухо протрите полотенцем и нанесите увлажняющий крем.
В состав этой ванночки входят смягчающие компоненты, которые глубоко проникают в слои кожи.
Налить в емкость 1,5-2 литра горячей воды, добавить 2 столовые ложки морской соли, 1 чайную ложку оливкового масла, по одной чайной ложке пищевой соды и лимонной кислоты. Распаривать ноги в этом растворе около 10 минут, после чего обработать пятки пемзой, ополоснуть, высушить и нанести увлажняющий крем.
Ингредиенты, входящие в состав этой ванночки, активно отшелушивают кожу и размягчают ее, не давая пяткам трескаться.
В тазик налить 2-3 литра воды, влить 1-1,5 ч. л. нашатырного спирта, 2 ч. л. перекиси водорода, 2 растолченные таблетки аспирина. Все хорошенько размешать. Погрузить ноги в раствор на 15 минут, затем отшелушить пятки и стопы с помощью пемзы, ополоснуть теплой водой. В чистую сухую кожу ног втереть питательный крем.
Летом стопы под воздействием жаркого и сухого воздуха быстро заветриваются и скоро покрываются слоем грубой кожи, от которой нужно регулярно избавляться. Раньше приходилось долго распаривать ноги и орудовать пилкой. Но сегодня на рынке существует множество средств, которые легко и быстро уничтожают ороговевшую кожу на пятках, а также мозоли и натоптыши.
Лосьон «Жидкий педикюр» создан специально для быстрой и эффективной процедуры педикюра. Входящий в состав лосьона кератолитик размягчает ороговевший слои кожи, который легко удаляется посредством прилагающейся в подарок пилки-терки. Средство очень удобно в использовании, не требует специальных навыков. Пятки после жидкого педикюра становятся мягкими и гладкими.
Подологи советуют в обязательном порядке применять увлажняющие и питательные кремы для ног в летний сезон. Они смягчают кожу стоп, предотвращают появление сухости, трещин, мозолей.
В состав крема входит комплекс целебных масел, в числе которых масло ши, какао, кукурузы, лаванды и эвкалипта. Формула благотворно действует на кожу ног — смягчает, восстанавливает липидный барьер, заживляет воспаления, надолго удерживает влагу внутри эпидермиса.
Маски для ног — это косметические средства, которые помогают ухаживать за ногами и вполне могут заменить профессиональный уход. Особенно рекомендованы тем, кто имеет проблему кожу ног, склонную к появлению трещин и натоптышей.
Крем-маска эффективна при огрубевшей и воспаленной коже пяток, локтей. Устраняет сухость и шелушение благодаря входящим в состав натуральным маслам. Обеспечивает быстрое заживление эпидермиса за счет активных компонентов — витаминов А и Е. Маска обладает суперсмягчающим эффектом, борется с микровоспалениями, раздражением, зудом.
Помимо большого арсенала косметических средств для ухода за стопами, есть и множество лечебных аксессуаров. К примеру, весьма актуальны силиконовые накладки, которые защищают уязвимую кожу пяток и предотвращают появление мозолей и трещин.
Накладки для пяток сделаны из прочного, но мягкого и тонкого силикогеля, которого практически не чувствуешь на коже, но он тем не менее выполняет свою целебную функцию. Напяточники равномерно распределяют давление и нагрузку на стопу, предотвращают появление мозолей, смягчают потрескавшуюся кожу и увлажняют ее. За счет пропитки минеральными маслами они эффективны от мозолей, отлично размягчают грубоватую кожу пяток.
Все вышеперечисленные средства можно заказать через маркетплейс — это дешевле, чем в аптеке, к тому же заказ предусматривает бесплатную доставку курьером или в ближайший пункт выдачи.
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