Как ухаживать за стопами, чтобы пятки не потрескались: рекомендации и обзор средств

«Так, обязательно надо мыть ноги ежедневно, чтобы смывать городскую пыль и грязь с пальцев, пяток и ногтей, — советует подолог Елена Лапатина. — Кроме того, такая процедура освежает. Ванночки могут быть контрастными, можно использовать отвары трав, если на них нет аллергии, и морскую соль — это снимет тяжесть и отеки. Кроме того, чаще следует летом использовать кремы на ночь. Они должны быть в идеале питательными, немного жирными. Днем про ноги также не стоит забывать, используя увлажняющие средства. Это позволит коже пяток чувствовать себя комфортнее — не трескаться, не сохнуть».