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Posted 14 июня, 10:24

Published 14 июня, 10:24

Modified 10 сентября, 02:20

Updated 10 сентября, 02:20

Как ухаживать за стопами, чтобы пятки не потрескались: рекомендации и обзор средств

Как ухаживать за стопами, чтобы пятки не потрескались: рекомендации и обзор средств

14 июня 2024, 10:24
Фото: Изображение Midjourney
Как ухаживать за стопами, чтобы пятки не потрескались: рекомендации и обзор средств
Дождавшись летнего тепла, мы с наслаждением переодеваемся в открытую обувь. Но вскоре понимаем, что жара и пыль негативно влияют на кожу ног — на пересушенных стопах и пятках появляются трещины и микровоспаления. Вот почему кожа ног нуждается в тщательном уходе летом.

Собрали в этом материале действенные рекомендации от специалистов.

Секрет красоты идеальных пяток летом — тщательный уход

Да, за такое удовольствие, как хождение в комфортной открытой обуви, нужно «расплачиваться» тщательным ежедневным уходом за ногами. В уходовый комплекс должны входить ванночки для ног, использование кремов и других косметических средств, чтобы предотвратить возникновение трещин на пятках и стопах.

«Так, обязательно надо мыть ноги ежедневно, чтобы смывать городскую пыль и грязь с пальцев, пяток и ногтей, — советует подолог Елена Лапатина. — Кроме того, такая процедура освежает. Ванночки могут быть контрастными, можно использовать отвары трав, если на них нет аллергии, и морскую соль — это снимет тяжесть и отеки. Кроме того, чаще следует летом использовать кремы на ночь. Они должны быть в идеале питательными, немного жирными. Днем про ноги также не стоит забывать, используя увлажняющие средства. Это позволит коже пяток чувствовать себя комфортнее — не трескаться, не сохнуть».

Также специалисты советуют не забывать и о педикюре. Регулярный педикюр необходим, что поддерживать в оптимальном состоянии ногтевую пластину, вовремя удалять слой ороговевшей кожи, чтобы полезные ингредиенты, входящие в состав кремов и гелей, могли проникнуть глубоко в кожу, напитать и восстановить ее.

Если же сухость стоп и пяток настолько сильная, что кожа постоянно стянута и может трескаться в течение дня, то нужно исключить из ухода мыло или гель для тела с сульфатами, так как данные средства очень сильно сушат кожу, отмечают подологи. Отличное средство от пересыхания пяток — крем с мочевиной, его нужно наносить на чистую сухую кожу стоп после душа.

Секрет красоты идеальных пяток летом — тщательный уходСекрет красоты идеальных пяток летом — тщательный уход
Секрет красоты идеальных пяток летом — тщательный уход. Фото: Изображение Midjourney

Ванночки для ног

Ванночки для ног летом становятся обязательным пунктом программы вечерних процедур. Прежде чем приступить к ним, необходимо тщательно вымыть с мылом всю стопу и межпальцевые промежутки. Затем можно погрузить ноги в емкость с целебным раствором. Вот несколько рецептов эффективных ванночек для ног.

Ванночка для заживления трещин

Перекись является прекрасным антисептиком и ранозаживляющим средством, поэтому ванночка максимально смягчает пятки и избавляет от трещин. Использовать ее нужно по мере их появления, но не на регулярной основе.

В 2 литрах теплой воды растворить около 100 граммов соли, 60 мл перекиси водорода и хорошенько перемешать. Погрузите стопы в раствор на 7-8 минут, после чего обработайте их пемзой. Ополосните теплой водой, насухо протрите полотенцем и нанесите увлажняющий крем.

Ванночка для огрубевших пяток

В состав этой ванночки входят смягчающие компоненты, которые глубоко проникают в слои кожи.

Налить в емкость 1,5-2 литра горячей воды, добавить 2 столовые ложки морской соли, 1 чайную ложку оливкового масла, по одной чайной ложке пищевой соды и лимонной кислоты. Распаривать ноги в этом растворе около 10 минут, после чего обработать пятки пемзой, ополоснуть, высушить и нанести увлажняющий крем.

Ванночка для мозолей и натоптышей

Ингредиенты, входящие в состав этой ванночки, активно отшелушивают кожу и размягчают ее, не давая пяткам трескаться.

В тазик налить 2-3 литра воды, влить 1-1,5 ч. л. нашатырного спирта, 2 ч. л. перекиси водорода, 2 растолченные таблетки аспирина. Все хорошенько размешать. Погрузить ноги в раствор на 15 минут, затем отшелушить пятки и стопы с помощью пемзы, ополоснуть теплой водой. В чистую сухую кожу ног втереть питательный крем.

Удаление огрубевшей кожи со стоп и пяток

Летом стопы под воздействием жаркого и сухого воздуха быстро заветриваются и скоро покрываются слоем грубой кожи, от которой нужно регулярно избавляться. Раньше приходилось долго распаривать ноги и орудовать пилкой. Но сегодня на рынке существует множество средств, которые легко и быстро уничтожают ороговевшую кожу на пятках, а также мозоли и натоптыши.

Лосьон для удаления мозолей и натоптышей «Жидкий педикюр» от ARAVIA

Лосьон «Жидкий педикюр» создан специально для быстрой и эффективной процедуры педикюра. Входящий в состав лосьона кератолитик размягчает ороговевший слои кожи, который легко удаляется посредством прилагающейся в подарок пилки-терки. Средство очень удобно в использовании, не требует специальных навыков. Пятки после жидкого педикюра становятся мягкими и гладкими.

Лосьон для удаления мозолей и натоптышей «Жидкий педикюр» от ARAVIAЛосьон для удаления мозолей и натоптышей «Жидкий педикюр» от ARAVIA
Лосьон для удаления мозолей и натоптышей «Жидкий педикюр» от ARAVIA. Фото: market.yandex.ru

Регулярное использование крема

Подологи советуют в обязательном порядке применять увлажняющие и питательные кремы для ног в летний сезон. Они смягчают кожу стоп, предотвращают появление сухости, трещин, мозолей.

Регенерирующий крем от трещин с лавандой Medi Heal от ARAVIA

В состав крема входит комплекс целебных масел, в числе которых масло ши, какао, кукурузы, лаванды и эвкалипта. Формула благотворно действует на кожу ног — смягчает, восстанавливает липидный барьер, заживляет воспаления, надолго удерживает влагу внутри эпидермиса.

Регенерирующий крем от трещин с лавандой Medi Heal от ARAVIAРегенерирующий крем от трещин с лавандой Medi Heal от ARAVIA
Регенерирующий крем от трещин с лавандой Medi Heal от ARAVIA. Фото: market.yandex.ru

Применение масок для ног

Маски для ног — это косметические средства, которые помогают ухаживать за ногами и вполне могут заменить профессиональный уход. Особенно рекомендованы тем, кто имеет проблему кожу ног, склонную к появлению трещин и натоптышей.

Маска от трещин на ногах Helper от Rosilak

Крем-маска эффективна при огрубевшей и воспаленной коже пяток, локтей. Устраняет сухость и шелушение благодаря входящим в состав натуральным маслам. Обеспечивает быстрое заживление эпидермиса за счет активных компонентов — витаминов А и Е. Маска обладает суперсмягчающим эффектом, борется с микровоспалениями, раздражением, зудом.

Маска от трещин на ногах Helper от RosilakМаска от трещин на ногах Helper от Rosilak
Маска от трещин на ногах Helper от Rosilak. Фото: market.yandex.ru

Силиконовые лечебные аксессуары

Помимо большого арсенала косметических средств для ухода за стопами, есть и множество лечебных аксессуаров. К примеру, весьма актуальны силиконовые накладки, которые защищают уязвимую кожу пяток и предотвращают появление мозолей и трещин.

Силиконовые накладки для пяток от натирания

Накладки для пяток сделаны из прочного, но мягкого и тонкого силикогеля, которого практически не чувствуешь на коже, но он тем не менее выполняет свою целебную функцию. Напяточники равномерно распределяют давление и нагрузку на стопу, предотвращают появление мозолей, смягчают потрескавшуюся кожу и увлажняют ее. За счет пропитки минеральными маслами они эффективны от мозолей, отлично размягчают грубоватую кожу пяток.

Силиконовые накладки для пяток от натиранияСиликоновые накладки для пяток от натирания
Силиконовые накладки для пяток от натирания. Фото: market.yandex.ru

Как заказать средства по уходу за ногами

Все вышеперечисленные средства можно заказать через маркетплейс — это дешевле, чем в аптеке, к тому же заказ предусматривает бесплатную доставку курьером или в ближайший пункт выдачи.

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