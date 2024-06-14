С этой «неприличной» тушью мои ресницы стали сногсшибательными

Posted 14 июня, 07:15
Published 14 июня, 07:15
Modified 10 сентября, 02:18
Updated 10 сентября, 02:18
Безусловно, процедура наращивания весьма удобна и практична. Но со временем я поняла — это не моё. Я люблю спать, что называется лицом в подушку, при попадании пыли могу потереть глаза, а еще часто хожу в бассейн. Наращивание такого не любит, да еще и собственные ресницы стали выпадать.
Пришлось искать другую альтернативу — причем для моих коротких и довольно редких ресничек нужна была тушь для объема. Есть много бьюти-средств с эффектом наращивания, поэтому я предпочла обратиться за советом к опытному визажисту. Мне посоветовали обратить внимание на серию Кevyn Аucoin — именно этот бренд популярен среди визажистов. Тушь я заказывала с проверенного сайта — побоялась подделки и некачественной косметики.
Первое, что мне понравилось, — тушь для ресниц аккуратно разделяет каждую ресничку, в то же время придавая объем и густоту. Ее легко наносить, она не слипается и не содержит комочков.
Второй плюс — удобная щеточка. Удобно наносить тушь даже в уголках глаз, и не надо дополнительно подкручивать волоски керлером для объема — щеточка делает реснички более длинными и приподнятыми. И главное — ресницы выглядят «неприлично» естественно!
Но это еще не все плюшки. Тушь для объема Кevyn Аucoin отлично держится в течение всего дня, не осыпается и не оставляет грязного эффекта под глазами. А еще она легко удаляется после вечернего снятия макияжа — ни одна ресничка не покинула ряд! Этим мы обязаны уникальному составу туши: она содержит комплекс натуральных растительных экстрактов, которые восстанавливают и укрепляют ресницы, а также предотвращают их выпадение.
Итак, могу с точностью уверить, что тушь для ресниц Кevyn Аucoin — действительно лучшая в своем сегменте. Это про отличный эффект объема и заботу о клиенте.
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