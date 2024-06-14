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Posted 14 июня, 07:15

Published 14 июня, 07:15

Modified 10 сентября, 02:18

Updated 10 сентября, 02:18

Тушь, заменяющая наращивание: выбор визажистов

С этой «неприличной» тушью мои ресницы стали сногсшибательными

14 июня 2024, 07:15
Фото: Изображение Midjourney
Тушь, заменяющая наращивание: выбор визажистов
Почему я решила отказаться от наращивания в пользу туши для ресниц? Расскажу об уникальном бьюти-средстве, которое помогло мне добиться натурального и «неприличного» эффекта ресниц.

Безусловно, процедура наращивания весьма удобна и практична. Но со временем я поняла — это не моё. Я люблю спать, что называется лицом в подушку, при попадании пыли могу потереть глаза, а еще часто хожу в бассейн. Наращивание такого не любит, да еще и собственные ресницы стали выпадать.

Пришлось искать другую альтернативу — причем для моих коротких и довольно редких ресничек нужна была тушь для объема. Есть много бьюти-средств с эффектом наращивания, поэтому я предпочла обратиться за советом к опытному визажисту. Мне посоветовали обратить внимание на серию Кevyn Аucoin — именно этот бренд популярен среди визажистов. Тушь я заказывала с проверенного сайта — побоялась подделки и некачественной косметики.

Первое, что мне понравилось, — тушь для ресниц аккуратно разделяет каждую ресничку, в то же время придавая объем и густоту. Ее легко наносить, она не слипается и не содержит комочков.

KEVYN AUCOIN indecent mascaraKEVYN AUCOIN indecent mascara
KEVYN AUCOIN indecent mascaraKEVYN AUCOIN indecent mascara
KEVYN AUCOIN indecent mascaraKEVYN AUCOIN indecent mascara
KEVYN AUCOIN indecent mascaraKEVYN AUCOIN indecent mascara
KEVYN AUCOIN indecent mascaraKEVYN AUCOIN indecent mascara
KEVYN AUCOIN indecent mascara. Фото: goldapple.ru

Второй плюс — удобная щеточка. Удобно наносить тушь даже в уголках глаз, и не надо дополнительно подкручивать волоски керлером для объема — щеточка делает реснички более длинными и приподнятыми. И главное — ресницы выглядят «неприлично» естественно!

Но это еще не все плюшки. Тушь для объема Кevyn Аucoin отлично держится в течение всего дня, не осыпается и не оставляет грязного эффекта под глазами. А еще она легко удаляется после вечернего снятия макияжа — ни одна ресничка не покинула ряд! Этим мы обязаны уникальному составу туши: она содержит комплекс натуральных растительных экстрактов, которые восстанавливают и укрепляют ресницы, а также предотвращают их выпадение.

Итак, могу с точностью уверить, что тушь для ресниц Кevyn Аucoin — действительно лучшая в своем сегменте. Это про отличный эффект объема и заботу о клиенте.

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#Светлана Павлова#Красота#Косметика#Все материалы авторов#Макияж
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