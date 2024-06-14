С этой «неприличной» тушью мои ресницы стали сногсшибательными

Но это еще не все плюшки. Тушь для объема Кevyn Аucoin отлично держится в течение всего дня, не осыпается и не оставляет грязного эффекта под глазами. А еще она легко удаляется после вечернего снятия макияжа — ни одна ресничка не покинула ряд! Этим мы обязаны уникальному составу туши: она содержит комплекс натуральных растительных экстрактов, которые восстанавливают и укрепляют ресницы, а также предотвращают их выпадение.