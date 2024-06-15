Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после химиотерапии

Напомним, в марте 2024 года Кейт Миддлтон лично сообщила о том, что у нее диагностирован рак и она находится на ранних стадиях профилактической химиотерапии. Шокирующие новости появились через пару месяцев после того, как принцесса перенесла плановую операцию на брюшной полости, во время которой с помощью послеоперационных тестов был обнаружен рак.