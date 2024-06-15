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Posted 15 июня, 12:01

Published 15 июня, 12:01

Modified 10 сентября, 02:22

Updated 10 сентября, 02:22

Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после химиотерапии

15 июня 2024, 12:01
Важно отметить, не смотря на то, что принцесса Уэльская присутствует на праздновании в официальном качестве, она не возвращается к своим обязанностям.

Кейт Миддлтон впервые появилась на официальном празднике в Великобритании — на церемонии Trooping the Colour 2024.

Торжество состоялось утром в субботу 15 июня 2024 года. Для принцессы Уэльской, у которой весной этого года был диагностирован рак после полостной операции, это стало первым официальным выходом на публику.

Напомним, в марте 2024 года Кейт Миддлтон лично сообщила о том, что у нее диагностирован рак и она находится на ранних стадиях профилактической химиотерапии. Шокирующие новости появились через пару месяцев после того, как принцесса перенесла плановую операцию на брюшной полости, во время которой с помощью послеоперационных тестов был обнаружен рак.

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