Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после химиотерапии

Posted 15 июня, 12:01
Published 15 июня, 12:01
Modified 10 сентября, 02:22
Updated 10 сентября, 02:22
Кейт Миддлтон впервые появилась на официальном празднике в Великобритании — на церемонии Trooping the Colour 2024.
Торжество состоялось утром в субботу 15 июня 2024 года. Для принцессы Уэльской, у которой весной этого года был диагностирован рак после полостной операции, это стало первым официальным выходом на публику.
Напомним, в марте 2024 года Кейт Миддлтон лично сообщила о том, что у нее диагностирован рак и она находится на ранних стадиях профилактической химиотерапии. Шокирующие новости появились через пару месяцев после того, как принцесса перенесла плановую операцию на брюшной полости, во время которой с помощью послеоперационных тестов был обнаружен рак.
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