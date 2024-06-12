Их простушки в королеву: как изменился стиль Джорджины Родригес — невесты Роналду

Posted 12 июня, 16:26
Published 12 июня, 16:26
Modified 10 сентября, 02:10
Updated 10 сентября, 02:10
Джорджина Родригес начала встречаться с всемирно известным португальским футболистом Криштиану Роналду в 2016 году, когда ей было всего 22 года.
Благодаря этому девушка испанского происхождения быстро превратилась в одну из самых популярных женщин планеты, за жизнью которой следят десятки миллионов подписчиков.
«Я действительно считаю себя счастливой женщиной, потому что знаю, каково это — не иметь ничего, а потом получить все», — рассказывает Джорджина, показывая, что она и Роналду оба из бедных семей.
Она познакомилась с футболистом, работая продавцом-консультантом в Gucci на улице Серрано в Мадриде.
«Он часто приезжал за мной после работы, — рассказала она в одном из эпизодов шоу Netflix „Я Джорджина“. — Я помню, мои коллеги не могли поверить в происходящее. Они добирались на работу на автобусе, а я ездила с Роналдо на Бугатти».
Родригес, которая вскоре стала жить вместе с Роналду и родила от него двух детей, использовала свое положение для партнерства с брендами, работая рекламной моделью. Ей открылись самые именитые дома моды класса люкс, однако мир дизайнерских брендов для девушки не в новинку.
«Раньше я работала в Gucci, сегодня я покупаю Gucci», — рассказывает Родригес.
С момента судьбоносной встречи Джорджина изменила свой стиль, не изменяя себе — она знает, что ей идет. Все заметили ее преображение и лоск, который она приобрела, встречаясь с богатым и знаменитым футболистом.
С момента знакомства с футболистом в 2017 году у Родригес было время усовершенствовать свои стиль. Для красной ковровой дорожки она часто выбирает универсальный вариант приталенных платьев, часто с высоким вырезом до бедра. Дополняет свой образ обычно эффектными украшениями, колье или серьгами с белыми бриллиантами, изумрудами или сапфирами.
Однако в свободное от работы время социальные сети матери пятерых детей демонстрируют любовь к более непринужденной спортивной одежде с леггинсами и укороченными топами. Она любит сочетать простые вещи с предметами роскоши, например бриллиантовым колье, сумкой Hermes или меховой накидкой.
В 2024 году Джорджине Родригес исполнилось 30 лет. К этому возрасту подруга футболиста обзавелась пышными формами, которые она демонстрирует в качестве фото-модели.
Для создания роскошного образа Джорджина, которая имеет выразительную природную внешность, выбирает простые силуэты и однотонные вещи облегающего кроя, которые выгодно подчеркивают ее фигуру.
Самым заметным преображением невесты Криштиану Роналду стали изменения во внешности. Модель уделяет особое внимание своим бровям, тщательно окрашивая их, а также макияжу, который стал ярче и выразительнее. Прическа жгучей брюнетки сохранила простую форму в виде длинных волос, аккуратно уложенные волнами, в хвост или зачесанные назад.
Маникюр многодетной мамы чаще всего украшает полюбившейся френч на ногтях-стилетах — заостренной форме, который стал популярным трендом в 2024 году.
Джорджину Родригес не раз обвиняли в проведении множества пластических операций, так как с момента встречи с Криштиану Роналду 30-летняя модель кардинально изменилась. Начали распространяться слухи, связанные с ее многочисленными пластическими операциями, в частности пластика носа, филлеры, бразильская подтяжка ягодиц и ботокс. Другие утверждают, что это всего лишь результат упорного труда и ухода за собой.
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