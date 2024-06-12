Их простушки в королеву: как изменился стиль Джорджины Родригес — невесты Роналду

Джорджину Родригес не раз обвиняли в проведении множества пластических операций, так как с момента встречи с Криштиану Роналду 30-летняя модель кардинально изменилась. Начали распространяться слухи, связанные с ее многочисленными пластическими операциями, в частности пластика носа, филлеры, бразильская подтяжка ягодиц и ботокс. Другие утверждают, что это всего лишь результат упорного труда и ухода за собой.