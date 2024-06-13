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Posted 13 июня, 20:42

Published 13 июня, 20:42

Modified 10 сентября, 02:18

Updated 10 сентября, 02:18

Как побороть приступы акрофобии

5 действенных способов избавиться от боязни высоты — акрофобии

13 июня 2024, 20:42
Как побороть приступы акрофобии
Многие люди боятся высоты, и этот страх живет в нас с древних времен. Но если одни могут с ним справиться и спокойно летают на самолетах, то другие всеми силами стараются избегать авиаперелетов. Как понять, что у вас акрофобия, и что с этим делать — читайте в статье.

Что такое акрофобия и как она проявляется

Акрофобия (от древнегреческих слов ἄκρος «верхний» и φόβος «страх») — это навязчивый страх высоты, когда человек боится даже не собственно падения, а самого факта наличия потенциальной угрозы. Кстати, люди с акрофобией боятся не только летать, но и посещать смотровые площадки на высотных зданиях или сооружениях (в особенности с полом из стекла), а также жить на высоких этажах.

К физическим симптомам акрофобии относят головокружение, учащенное сердцебиение, одышку, сильную потливость, пересыхание слизистой рта, мышечное напряжение и дрожь в руках и ногах, спазмы и расстройство желудка. Если же судить с психологической точки зрения, то люди с акрофобией могут испытывать страх падения и смерти, панические атаки, а также избегают ситуаций, сопряженных с риском оказаться на высоте.

Как справиться с проявлениями акрофобии

Для того чтобы совладать с приступами акрофобии своими силами, можно попробовать применить следующие проверенные способы:

  • находясь в высокой точке, не смотрите вниз — это едва ли не самая основная и действенная рекомендация для тех, кто боится высоты;
  • постарайтесь натренировать вестибулярный аппарат — для этого можно заняться видами деятельности, способствующими улучшению координации (например, ездой на велосипеде). Этот способ не быстрый, но свои результаты он приносит;
  • расслабьтесь — это можно сделать, освоив дыхательные техники или медитацию. Кроме того, имеет смысл начать думать о чем-то отвлеченном: например, о любимых фильмах или сериалах, о том, чем планируете заняться в ближайшем будущем, или, на худой конец, вспомнить таблицу умножения;
  • посмотрите страхам в глаза — попробуйте справиться со своей фобией по принципу «клин клином вышибают». Начните с малого — например, поднимитесь на балкон второго или третьего этажа, далее постепенно увеличивайте высоту. Только не стоит сразу подниматься на крышу многоэтажного дома — этим вы только усилите свой страх;
  • обратитесь к специалисту — если не можете справиться с акрофобией своими силами, обратитесь к психологу. Главное, следует помнить, что эффективность лечения акрофобии напрямую зависит от готовности самого человека работать над преодолением своих страхов.
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#Светлана Павлова#Общество#Все материалы авторов#Психология
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