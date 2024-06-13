5 действенных способов избавиться от боязни высоты — акрофобии

Что такое акрофобия и как она проявляется Как справиться с проявлениями акрофобии

Многие люди боятся высоты, и этот страх живет в нас с древних времен. Но если одни могут с ним справиться и спокойно летают на самолетах, то другие всеми силами стараются избегать авиаперелетов. Как понять, что у вас акрофобия, и что с этим делать — читайте в статье.