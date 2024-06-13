5 действенных способов избавиться от боязни высоты — акрофобии

Posted 13 июня, 20:42
Published 13 июня, 20:42
Modified 10 сентября, 02:18
Updated 10 сентября, 02:18
Акрофобия (от древнегреческих слов ἄκρος «верхний» и φόβος «страх») — это навязчивый страх высоты, когда человек боится даже не собственно падения, а самого факта наличия потенциальной угрозы. Кстати, люди с акрофобией боятся не только летать, но и посещать смотровые площадки на высотных зданиях или сооружениях (в особенности с полом из стекла), а также жить на высоких этажах.
К физическим симптомам акрофобии относят головокружение, учащенное сердцебиение, одышку, сильную потливость, пересыхание слизистой рта, мышечное напряжение и дрожь в руках и ногах, спазмы и расстройство желудка. Если же судить с психологической точки зрения, то люди с акрофобией могут испытывать страх падения и смерти, панические атаки, а также избегают ситуаций, сопряженных с риском оказаться на высоте.
Для того чтобы совладать с приступами акрофобии своими силами, можно попробовать применить следующие проверенные способы:
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