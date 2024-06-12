4 тенелюбивых многолетника, которые практически не нуждаются в солнечном свете

Больше, чем цветы, вам нравятся растения с декоративными листьями? Почему бы не посадить у себя на участке хосты? «Они чрезвычайно выносливы и при посадке в правильном месте могут десятилетиями цвести и радовать глаз. Как только они начинают расти и укореняться в саду, им требуется минимальный уход. Это означает, что им не нужна тонна воды и удобрений, чтобы цвести год за годом», — говорит сертифицированный садовод Нью-Йоркского ботанического сада Блисс Бендолл.