4 тенелюбивых многолетника, которые практически не нуждаются в солнечном свете

Posted 12 июня, 06:12
Published 12 июня, 06:12
Modified 10 сентября, 02:05
Updated 10 сентября, 02:05
Эти великолепные, яркие, тенелюбивые цветы, источающие умопомрачительный аромат, мгновенно украсят любой сад. Они очень обильно и долго цветут, даря возможность как можно дольше любоваться этой красотой.
Гортензия неприхотлива, прекрасно чувствует себя как в тени, так и на солнце, устойчива к холодам. Существует огромный ассортимент сортов, из которых можно выбрать наиболее понравившийся.
Больше, чем цветы, вам нравятся растения с декоративными листьями? Почему бы не посадить у себя на участке хосты? «Они чрезвычайно выносливы и при посадке в правильном месте могут десятилетиями цвести и радовать глаз. Как только они начинают расти и укореняться в саду, им требуется минимальный уход. Это означает, что им не нужна тонна воды и удобрений, чтобы цвести год за годом», — говорит сертифицированный садовод Нью-Йоркского ботанического сада Блисс Бендолл.
Многие считают папоротник лесным растением, но их с таким же успехом можно высаживать на тенистых участках на заднем дворе. Эти многолетние растения могут разрастаться на большой площади, их красивые резные листья станут украшением вашего ландшафта. Но стоит помнить, что папоротник не любит ветер, поэтому не высаживайте их на участке, где есть сквозняки, если хотите, чтобы растение радовало вас своим здоровым видом.
Если у вас большой участок и нужно заполнить его большим количеством растений, обратите внимание на камелию, она этого достойна. Кусты камелии могут покрывать обширные территории. Это легкое в уходе растение прекрасно чувствует себя в тени, но не переносит сквозняка. Цветущая камелия являет собой дивное зрелище — кусты покрываются розовыми, алыми и пурпурными цветами, которые долго радуют глаз.
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