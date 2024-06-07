Растения для вашего сада, которым почти не нужен солнечный свет

Сертифицированный садовод Нью-Йоркского ботанического сада Блисс Бендалл является большой поклонницей растений хост, потому что за ними не так уж сложно ухаживать. «Они чрезвычайно выносливы, и если их посадить в правильном месте, они могут десятилетиями оставаться в саду. Как только они начнут расти и приживаться в саду, им потребуется минимальный уход. Это означает, что им не нужна тонна воды и удобрений, чтобы помочь им процветать год за годом», — утверждает эксперт.