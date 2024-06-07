Растения для вашего сада, которым почти не нужен солнечный свет

Posted 7 июня, 14:17
Published 7 июня, 14:17
Modified 10 сентября, 01:55
Updated 10 сентября, 01:55
Ищете великолепный, яркий, любящий тень многолетник? С гортензиями трудно ошибиться. Эти прекрасные цветы мгновенно украсят любой сад.
Независимо от того, любите ли вы голубые, розовые, фиолетовые или белые цветы, найдется сорт гортензии, который украсит ваш сад.
Вам нравится листовое растение больше, чем цветок? Почему бы не вырастить хосту? На выбор есть много разных сортов: сплошные, пестрые и разных размеров.
Сертифицированный садовод Нью-Йоркского ботанического сада Блисс Бендалл является большой поклонницей растений хост, потому что за ними не так уж сложно ухаживать. «Они чрезвычайно выносливы, и если их посадить в правильном месте, они могут десятилетиями оставаться в саду. Как только они начнут расти и приживаться в саду, им потребуется минимальный уход. Это означает, что им не нужна тонна воды и удобрений, чтобы помочь им процветать год за годом», — утверждает эксперт.
Она предлагает обильно поливать после посадки, а затем часто, особенно в жаркую и сухую погоду, пока растение не приживется и не начнет цвести. «Листья следует обрезать поздней осенью, чтобы стимулировать новый, лучший рост следующей весной и летом. Но их также можно оставить и обрезать весной, поскольку некоторые сорта могут сохранять красивую зелень в холодное время года», — отмечает Блисс Бендалл.
Это — отличные многолетние растения для тенистых мест на заднем дворе. Даже если вы живете в городе и у вас есть лишь небольшой балкон или в вашем доме просто не хватает открытого пространства — выбирайте папоротники.
Если у вас большой сад, кусты камелии более чем достойны внимания. Они могут вырасти почти на два метра в ширину и до четырех метров в высоту.
Садоводы любят это растение за множество фантастических цветовых вариантов.
Эксперт по растениям Пэрис Лаликата дала несколько советов для успешного выращивание тенелюбивых растений.
Перед посадкой она предлагает сначала обогатить почву органикой, например компостом или хорошо перепревшим навозом. Это поможет улучшить структуру почвы, повысить дренаж и плодородие, уверяет эксперт.
При посадке Пэрис Лаликата советует выкопать яму вдвое шире и глубже корневого кома. «При размещении растения в яме убедитесь, что основание растения находится на одном уровне с поверхностью почвы, прежде чем засыпать ее землей. Нанесите слой мульчи толщиной два-три дюйма, который поможет сохранить влагу и температуру почвы, а также подавить сорняки. При этом держите мульчу подальше от основания растений, чтобы предотвратить любую вероятность гниения», — рассказала эксперт.
По её словам, лучше всего поливать недавно засаженный сад глубоко и тщательно, особенно в первый сезон посадки растений, чтобы стимулировать корни.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14