Семь маленьких шагов к новой жизни: привычки, которые помогут измениться к лучшему

Очень не хочется на пробежку? Не поддавайтесь лени и выходите на занятия. Постарайтесь ежедневно выполнять одно дело, которое вам абсолютно не по душе. Вскоре вы заметите, что это занятие не такое уж и сложное. Скорее всего, вы просто накручивали себя, постоянно оттягивая неприятный момент и откладывая его на завтра.