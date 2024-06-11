Семь маленьких шагов к новой жизни: привычки, которые помогут измениться к лучшему

Posted 11 июня, 08:44
Published 11 июня, 08:44
Modified 10 сентября, 02:03
Updated 10 сентября, 02:03
Неважные тоже записывайте. Любые идеи, которые пришли вам в голову и показались интересными, стоит фиксировать. Это поможет не мучиться перед сном мыслями типа «что же я такое хотел сделать?» или «придумал способ решения рабочей задачи, но как именно я собирался ее решать?».
Так вам будет легче уснуть. За час до сна оставьте телефон в углу комнаты, противоположном вашей кровати. Вместо зависания в соцсетях почитайте книгу. Кроме того, утром у вас не будет соблазна переставить будильник и полежать ещё полчасика. Придется вставать и начинать новый день вовремя.
Вспомните старое школьное правило и не отвлекайтесь во время еды. Сосредоточившись на содержимом тарелки, вы сможете скорее утолить голод и не получите лишних калорий. Даже если очень хочется посмотреть за обедом любимый сериал, привыкайте обходиться без гаджета.
Откажитесь от привычки откладывать планирование на утро. Лучше вечером не спеша продумайте детали завтрашнего дня: гардероб, задачи, встречи. Утром, даже не выспавшись, вы уже будете твердо знать, что вам делать. Это ощутимо «разгружает» голову.
Просматривая интересные фото и видео друзей, не забывайте, что пока вы «зависаете» в Сети, они работают или занимаются саморазвитием. Постарайтесь отдавать больше времени активной жизни, а не отслеживанию чужих достижений. Кроме того, развиваясь, вы сможете разнообразить и собственный контент.
Очень не хочется на пробежку? Не поддавайтесь лени и выходите на занятия. Постарайтесь ежедневно выполнять одно дело, которое вам абсолютно не по душе. Вскоре вы заметите, что это занятие не такое уж и сложное. Скорее всего, вы просто накручивали себя, постоянно оттягивая неприятный момент и откладывая его на завтра.
Если вам что-то не выгодно или не нужно — смело отказывайтесь. Если вас торопят с ответом — не спешите соглашаться «на автомате». Даже при аврале в рабочем чате вы не должны жертвовать своим временем на отдых ради помощи всем и сразу.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14