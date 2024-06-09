Холзи борется со смертельными заболеваниями

В июне 2024 года Холзи сообщила своим поклонникам о том, что ей «повезло, что она жива». В откровенном видеообращении певица рассказала о многочисленных проблемах со здоровьем, с которыми она борется. Хотя девушка не раскрыла конкретный диагноз, она заявила, что проходит терапию и внесла пожертвования в Альянс по изучению волчанки и Ассоциацию по борьбе с лейкемией и лимфомой.