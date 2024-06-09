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Posted 9 июня, 11:38

Published 9 июня, 11:38

Modified 10 сентября, 01:57

Updated 10 сентября, 01:57

Холзи борется со смертельными заболеваниями

9 июня 2024, 11:38
Певица, возглавляющая чарты, с 50 миллиардами карьерных трансляций, не раскрыла диагноз, но делает пожертвования в благотворительные организации по борьбе с волчанкой и лейкемией.

Холзи, настоящее имя которой Эшли Франжипане, является одной из самых ярких и успешных поп-звезд современности. Её песни, наполненные глубокими эмоциями и личными переживаниями, находят отклик у миллионов слушателей по всему миру. Однако за блеском и славой скрывается тяжелая борьба, которую она ведет со своими болезнями.

Проблемы со здоровьем и диагнозы

В июне 2024 года Холзи сообщила своим поклонникам о том, что ей «повезло, что она жива». В откровенном видеообращении певица рассказала о многочисленных проблемах со здоровьем, с которыми она борется. Хотя девушка не раскрыла конкретный диагноз, она заявила, что проходит терапию и внесла пожертвования в Альянс по изучению волчанки и Ассоциацию по борьбе с лейкемией и лимфомой.

— Я была больна. Долгое время. Теперь у моих болезней просто есть названия. Я ходила по врачам 8 лет. Пытаясь понять, что со мной не так. Помимо всего прочего, меня называли сумасшедшей, тревожной и ленивой, — поделилась звезда.

В прошлом Холзи уже делилась своими проблемами со здоровьем. В 2022 году она рассказала, что у неё диагностировали ряд заболеваний, включая:

Болезнь соединительной ткани: это заболевание, которое влияет на соединительные ткани организма, включая кожу, мышцы и внутренние органы.

Синдром Элерса-Данлоса: это группа генетических заболеваний, которые влияют на соединительные ткани и могут приводить к гипермобильности суставов, растяжимости кожи и хрупкости кровеносных сосудов.

 

Иммунные нарушения: эти расстройства связаны с неправильной работой иммунной системы, которая может атаковать собственные ткани организма.

Синдром Шегрена: это хроническое аутоиммунное заболевание, которое вызывает сухость глаз и рта.

Синдром активации тучных клеток (MCAS): это состояние, при котором тучные клетки, играющие важную роль в иммунной системе, неправильно активируются и вызывают воспаление.

Синдром постуральной ортостатической тахикардии (POTS): это расстройство, которое влияет на частоту сердечных сокращений и нервную систему, вызывая значительное повышение частоты сердечных сокращений при переходе в вертикальное положение.

Ранее у Холзи также был диагностирован эндометриоз, который может вызывать сильные боли и проблемы с репродуктивной системой.

Несмотря на все трудности, певица нашла силы для создания нового альбома. В своём посте она написала:

— Короче говоря, мне повезло, что я жива, поэтому я написал альбом. Первый сингл из этого альбома, The End, уже доступен для прослушивания.

Успех и влияние

Холзи добилась огромного успеха с момента своего прорыва в 2015 году с дебютным альбомом Badlands. Все четыре её студийных альбома заняли либо первое, либо второе место в США, и она возглавила там чарт синглов с песнями Without Me и сотрудничеством с Chainsmokers, Closer.

Её музыка не только завоевала вершины чартов, но и нашла отклик у множества людей, благодаря её честному и эмоциональному подходу к написанию песен. На сегодняшний день девушка собрала более 50 миллиардов прослушиваний на всех платформах.

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#Ольга Харина#Здоровье#Знаменитости#Болезнь#Болезни#Певица
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