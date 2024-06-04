Ученые выяснили, почему тембр голоса Скарлетт Йоханссон завораживает

Ученые также отметили, что у неё широкий вокальный диапазон, позволяющий передавать различные эмоции и нюансы в ее выступлениях. Эта способность особенно заметна в её актёрских работах, где голос играет ключевую роль в создании образа персонажа. Её работа в фильме «Она» (Her), где она озвучила операционную систему Саманту, получила высокие оценки критиков. Без физического присутствия на экране, Йоханссон смогла передать весь спектр эмоций только через голос, что говорит о её исключительных вокальных способностях.