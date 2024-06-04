Ученые выяснили, почему тембр голоса Скарлетт Йоханссон завораживает

Posted 4 июня, 12:59
Published 4 июня, 12:59
Modified 10 сентября, 01:40
Updated 10 сентября, 01:40
В исследовании использовались модели искусственного интеллекта для анализа вокальных данных 600 актрис. Результаты показали, что голос Йоханссон наиболее схож с голосом Скай, превосходя в этом 98% остальных актрис, пишет ferra.ru.
Под руководством профессора Висара Бериши исследование выявило «неоспоримые общие черты» в вокальных характеристиках Скай и Йоханссон. При этом различия включали более высокий тон и выразительность голоса Скай, а голос Йоханссон часто описывается как глубокий, бархатистый и чувственный. Её тембр обладает теплым и мягким оттенком, что делает его узнаваемым и приятным для слуха.
Ученые также отметили, что у неё широкий вокальный диапазон, позволяющий передавать различные эмоции и нюансы в ее выступлениях. Эта способность особенно заметна в её актёрских работах, где голос играет ключевую роль в создании образа персонажа. Её работа в фильме «Она» (Her), где она озвучила операционную систему Саманту, получила высокие оценки критиков. Без физического присутствия на экране, Йоханссон смогла передать весь спектр эмоций только через голос, что говорит о её исключительных вокальных способностях.
Ученые также анализировали акустические свойства её голоса, используя спектральный анализ и другие методы для определения уникальных характеристик, таких как частота и амплитуда звуковых волн. Эти исследования помогают понять, почему её голос воспринимается как столь привлекательный и запоминающийся.
Изучение того, как человеческий мозг воспринимает голос Скарлетт Йоханссон, показало, что её голос вызывает позитивные эмоциональные реакции у слушателей. Это связано с его успокаивающим и комфортным звучанием.
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