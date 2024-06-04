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Posted 4 июня, 12:29

Published 4 июня, 12:29

Modified 10 сентября, 01:40

Updated 10 сентября, 01:40

Первая менструация в средневековье имела культурное и социальное значение

Раньше, чем у бабушки: в США уменьшается возраст начала менструации

4 июня 2024, 12:29
Фото: Изображение Midjourney
Первая менструация в средневековье имела культурное и социальное значение
В США выяснили, что с 1950 по 2005 год наблюдается тенденция к более раннему наступлению первой менструации (менархе) и увеличению времени для установления регулярного менструального цикла.

Исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показало, что эта тенденция особенно выражена среди неиспаноязычных чернокожих и азиатских женщин, а также частично зависит от веса девочки. Чем он выше, тем раньше наступает первый цикл.

В исследование использовали медицинские данные более 71 тыс. женщин из США. Результаты показали, что средний возраст наступления менархе снизился с 12,5 года (1950-1969) до 11,9 года (2000-2005). Доля женщин, достигших регулярности менструаций в течение двух лет, уменьшилась с 76,3% до 56%, а среднее время достижения регулярности увеличилось с 1,27 до 1,40 года.

«Первая кровь» в средневековье

Первая менструация в средневековье имела культурное и социальное значение. Период, в который девочки переживали менархе, варьировался, но в среднем это происходило позже, чем в современную эпоху, обычно между 12 и 15 годами. В некоторых случаях это могло происходить даже позже из-за факторов питания, здоровья и общего физического состояния.

Культурные и социальные аспекты

Религиозные и суеверные представления: В средневековой Европе менструация часто воспринималась через призму религии и суеверий. В некоторых культурах менструация считалась нечистой, и женщины могли быть изолированы во время месячных. Например, в христианских общинах существовали правила, запрещающие женщинам принимать участие в некоторых религиозных обрядах во время менструации.

Переход во взрослую жизнь: Менархе также символизировало переход девочки во взрослую жизнь и готовность к браку и материнству. В некоторых общинах этот момент мог сопровождаться ритуалами или церемониями, отмечающими начало репродуктивного возраста.

Медицинские и гигиенические аспекты

Понимание и лечение: Медицинские знания о менструации в средневековье были ограничены. Врачи той эпохи, такие как Гален, имели ошибочные представления о менструации, часто рассматривая её как способ очищения организма от избытка крови. Лечение менструальных расстройств могло включать использование трав и других природных средств.

Гигиенические практики: Гигиена во время менструации была значительно хуже, чем в современную эпоху. Женщины использовали подручные средства, такие как тряпки или мох, для управления менструальным кровотечением. Специальных гигиенических продуктов, таких как современные прокладки или тампоны, не существовало.

Социальные ограничения

Роль в обществе: Менструация могла ограничивать социальную активность женщин. Из-за распространённых суеверий и ограничений, связанных с чистотой, женщины могли быть вынуждены избегать определённых общественных мероприятий и контактов во время месячных.

Брак и материнство: В средневековом обществе девочки, достигшие менархе, могли быть вовлечены в процесс поиска брачного партнера. Менархе рассматривалось как признак готовности к деторождению, и семьи могли планировать браки своих дочерей вскоре после первой менструации.

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#Светлана Павлова#Наука#США#Исследование#Медицина#Женщины#Все материалы авторов#Суеверия
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