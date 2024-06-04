Раньше, чем у бабушки: в США уменьшается возраст начала менструации

В исследование использовали медицинские данные более 71 тыс. женщин из США. Результаты показали, что средний возраст наступления менархе снизился с 12,5 года (1950-1969) до 11,9 года (2000-2005). Доля женщин, достигших регулярности менструаций в течение двух лет, уменьшилась с 76,3% до 56%, а среднее время достижения регулярности увеличилось с 1,27 до 1,40 года.