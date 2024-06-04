5 признаков, что вы обладаете чувством стиля

Вы замечаете, что ваши друзья и знакомые отражают ваш стиль. Все, начиная с брендов, которые вы предпочитаете, и заканчивая обувью, с которой они сочетают наряды, кажется зеркальным отражением вас самих. Иногда это может быть случайно, но чаще намеренно.