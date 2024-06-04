5 признаков, что вы обладаете чувством стиля

Posted 4 июня, 08:42
Published 4 июня, 08:42
Modified 10 сентября, 01:38
Updated 10 сентября, 01:38
Все вокруг знают, что вы повелитель мод и гуру стиля. Вы тот человек, к которому они обращаются, когда им нужно обновить гардероб. И именно вам они отправляют сообщения из примерочной.
Вы замечаете, что ваши друзья и знакомые отражают ваш стиль. Все, начиная с брендов, которые вы предпочитаете, и заканчивая обувью, с которой они сочетают наряды, кажется зеркальным отражением вас самих. Иногда это может быть случайно, но чаще намеренно.
Возможно, вам пытались что-то подарить несколько лет назад, но наряд так и не появился на ваших плечах. Знакомые понятия не имеют, где вы делаете покупки и не представляют, как вам угодить.
Вы предусмотрели разные варианты развития событий, поэтому можете переодеться в любом месте, где проводите значительное количество времени. Запасная одежда есть в офисе, у родственников или в машине.
Вы замечаете восторженные взгляды, куда бы не пошли. Девушки с интересом рассматривают ваш наряд, а мужчины делают комплименты.
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