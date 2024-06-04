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Posted 4 июня, 08:42

Published 4 июня, 08:42

Modified 10 сентября, 01:38

Updated 10 сентября, 01:38

5 признаков, что вы обладаете чувством стиля

5 признаков, что вы обладаете чувством стиля

4 июня 2024, 08:42
Фото: Изображение Midjourney
5 признаков, что вы обладаете чувством стиля
Главное правило моды — никогда не сомневаться в чувстве собственного стиля. Пять нижеприведенных фактов помогут убедиться, что вы обладаете хорошим вкусом.

К вам приходят за советом

Все вокруг знают, что вы повелитель мод и гуру стиля. Вы тот человек, к которому они обращаются, когда им нужно обновить гардероб. И именно вам они отправляют сообщения из примерочной.

Люди копируют ваш стиль

Вы замечаете, что ваши друзья и знакомые отражают ваш стиль. Все, начиная с брендов, которые вы предпочитаете, и заканчивая обувью, с которой они сочетают наряды, кажется зеркальным отражением вас самих. Иногда это может быть случайно, но чаще намеренно.

Вам не дарят одежду

Возможно, вам пытались что-то подарить несколько лет назад, но наряд так и не появился на ваших плечах. Знакомые понятия не имеют, где вы делаете покупки и не представляют, как вам угодить.

Ваша одежда хранится в разных местах

Вы предусмотрели разные варианты развития событий, поэтому можете переодеться в любом месте, где проводите значительное количество времени. Запасная одежда есть в офисе, у родственников или в машине.

Вы получаете комплименты

Вы замечаете восторженные взгляды, куда бы не пошли. Девушки с интересом рассматривают ваш наряд, а мужчины делают комплименты.

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#Красота#Мода
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