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Posted 3 июня, 11:23

Published 3 июня, 11:23

Modified 10 сентября, 01:35

Updated 10 сентября, 01:35

Супруга рэпера Уэста показалась в свете в откровенном образе

3 июня 2024, 11:23
Дизайнер Бьянка Цензори появилась в обществе в необычном образе. Супруга Уэста была одета весьма откровенно. Уличные папарацци успели сфотографировать знаменитость.

Пару запечатлели в Италии. На Цензори было боди белого цвета и босоножки на высоком каблуке. На опубликованных кадрах можно заметить, что боди — это единственная вещь, которую надела Бьянка.

Сам артист был одет в спортивном стиле — на нем были куртка, широкие брюки и кроссовки, все в светлых тонах.

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#Общество#Знаменитости#Все материалы авторов
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