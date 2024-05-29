Внучка Софии Ротару опубликовала фото и удивила поклонников внешним видом

Posted 29 мая, 12:23
Published 29 мая, 12:23
Modified 9 сентября, 23:58
Updated 9 сентября, 23:58
Как пишет mail.ru, ее подписчикам понравилось, как пара выглядит на фоне заката, хотя некоторые пользователи удивились, что девушке всего 22 года. Многим показалось, что внучке известной исполнительнице исполнилось под 30 лет.
Парнем же Софии оказался 27-летний Макс Лернер — наследник одной из богатейших семей США. По данным Forbes, состояние его отца оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Его семья владеет финансовой компанией MBNA Corporation.
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