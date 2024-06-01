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Posted 1 июня, 16:25

Published 1 июня, 16:25

Modified 10 сентября, 01:31

Updated 10 сентября, 01:31

Половина всех пар расстаются после первой совместной поездки

Половина всех пар расстаются после первого совместного отпуска

1 июня 2024, 16:25
Фото: Изображение Midjourney
Половина всех пар расстаются после первой совместной поездки
Хотя многие мечтают о романтическом свидании, первая совместная поездка становится настоящим испытанием для отношений и слишком часто оборачивается катастрофой.

Есть разница между тем, проводите вы вместе пару часов или же несколько недель. Путешествие, как лакмусовая бумажка, проявляет все особенности партнера, о которых раньше можно было и не подозревать. Привычки, которые кажутся милыми в обычной жизни, на отдыхе могут стать невыносимыми.

Согласно недавнему отчету сайта Dating.com , половина всех пар расстается после первого совместного отпуска.

Убийцы романтики

Исследование выявило несколько основных причин, по которым пары решают расстаться после совместной поездки:

  • Бытовые неурядицы: около 40% опрошенных признались, что неряшливость партнера в ванной комнате способна убить романтику на корню. Неубранная зубная паста, отсутствие туалетной бумаги — мелочи, способные стать камнем преткновения.
  • Разные биоритмы: 31% пар сталкиваются с проблемой разных биоритмов. Раннее пробуждение одного из партнеров, которое нарушает сон другого, становятся источником раздражения и конфликтов.
  • Отношение к еде: 38% респондентов признались, что постоянные опоздания партнера на ужин или привычка оставлять еду вне холодильника стали причиной для разрыва.
  • Поведение в обществе: 31% опрошенных заявили, что грубость партнера по отношению к обслуживающему персоналу стала для них решающим фактором для разрыва.
— Провести с кем-то несколько часов — это не то же самое, что провести с ним несколько дней, и даже провести вместе выходные — это не то же самое, что провести вместе несколько недель, — заявила в своем заявлении Мария Салливан, вице-президент и эксперт по знакомствам Dating.com.
44% респондентов признались, что совместное путешествие помогло им сделать важные выводы о совместимости с партнером.44% респондентов признались, что совместное путешествие помогло им сделать важные выводы о совместимости с партнером.
44% респондентов признались, что совместное путешествие помогло им сделать важные выводы о совместимости с партнером.. Фото: Изображение Midjourney

Путешествие как проверка на совместимость

Поездка с партнером — это не только проверка нервной системы на прочность, но и возможность узнать друг друга глубже. 44% респондентов признались, что совместное путешествие помогло им сделать важные выводы о своей совместимости с партнером.

Не все так плохо:

Несмотря на пугающую статистику, есть и хорошая новость: пары, которые возвращаются из своего первого совместного путешествия становятся по-настоящему дорогими друг другу людьми, их чувства становятся только крепче и сильнее.

 — После вашего возвращения, возможно, вы решите расстаться, но также возможно, что вы все еще пара и любите друг друга даже больше, чем раньше, — сказал Салливан.

Советы эксперта

  • Тщательно планируйте маршрут: учитывайте интересы друг друга, не перегружайте программу, оставляйте время на отдых.
  • Обсуждайте ожидания: поговорите о том, чего вы ждете от поездки, как представляете себе совместный отдых.
  • Будьте готовы к компромиссам: помните, что вы едете отдыхать вместе, а значит, нужно учитывать интересы друг друга.
  • Не бойтесь говорить о своих чувствах: если вас что-то не устраивает, не копите обиды, а спокойно обсудите это с партнером.
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#Ольга Харина#Общество#Любовь#Отношения#Отпуск#Пары
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