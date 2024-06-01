Половина всех пар расстаются после первого совместного отпуска

Posted 1 июня, 16:25
Published 1 июня, 16:25
Modified 10 сентября, 01:31
Updated 10 сентября, 01:31
Есть разница между тем, проводите вы вместе пару часов или же несколько недель. Путешествие, как лакмусовая бумажка, проявляет все особенности партнера, о которых раньше можно было и не подозревать. Привычки, которые кажутся милыми в обычной жизни, на отдыхе могут стать невыносимыми.
Согласно недавнему отчету сайта Dating.com , половина всех пар расстается после первого совместного отпуска.
Исследование выявило несколько основных причин, по которым пары решают расстаться после совместной поездки:
— Провести с кем-то несколько часов — это не то же самое, что провести с ним несколько дней, и даже провести вместе выходные — это не то же самое, что провести вместе несколько недель, — заявила в своем заявлении Мария Салливан, вице-президент и эксперт по знакомствам Dating.com.
Поездка с партнером — это не только проверка нервной системы на прочность, но и возможность узнать друг друга глубже. 44% респондентов признались, что совместное путешествие помогло им сделать важные выводы о своей совместимости с партнером.
Несмотря на пугающую статистику, есть и хорошая новость: пары, которые возвращаются из своего первого совместного путешествия становятся по-настоящему дорогими друг другу людьми, их чувства становятся только крепче и сильнее.
— После вашего возвращения, возможно, вы решите расстаться, но также возможно, что вы все еще пара и любите друг друга даже больше, чем раньше, — сказал Салливан.
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