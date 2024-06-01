Половина всех пар расстаются после первого совместного отпуска

Есть разница между тем, проводите вы вместе пару часов или же несколько недель. Путешествие, как лакмусовая бумажка, проявляет все особенности партнера, о которых раньше можно было и не подозревать. Привычки, которые кажутся милыми в обычной жизни, на отдыхе могут стать невыносимыми.