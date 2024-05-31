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Posted 31 мая, 17:00

Published 31 мая, 17:00

Modified 9 сентября, 23:53

Updated 9 сентября, 23:53

Как женщине начать новую жизнь после больных отношений

Как женщине начать новую жизнь после больных отношений

31 мая 2024, 17:00
Фото: Изображение Midjourney
Как женщине начать новую жизнь после больных отношений
Как начать новую жизнь после завершившихся отношений, причинивших много боли? Рассказываю, что помогло именно мне и каких правил я придерживалась.

Поставить точку

Чтобы начать новую жизнь, необходимо поставить точку в том, что было раньше. Мне было непросто завершить предыдущие отношения окончательно даже после расставания — мысленно я регулярно возвращалась к разным ситуациям из прошлого, переживала их заново, корила себя за то, что, возможно, поступила неправильно.

Со временем это прошло. Я начала уделять больше времени себе, своим увлечениям. Кроме того, я не торопила события и предпочитала жить в своем личном темпе.

Чтобы начать новую жизнь, необходимо поставить точку в том, что было раньше.Чтобы начать новую жизнь, необходимо поставить точку в том, что было раньше.
Чтобы начать новую жизнь, необходимо поставить точку в том, что было раньше.. Фото: Изображение Midjourney

Подготовка к новой жизни

Важно полностью восстановиться после травмы, которую причинил разрыв. Чтобы начать новую жизнь, я приступила к небольшим задачам — наладила режим питания, сна отдыха. Это базовые потребности, которые мне удалось удовлетворить, и только после этого я поняла, что готова к тому, чтобы начать новую жизнь.

Чтобы начать новую жизнь, я приступила к небольшим задачам — наладила режим питания, сна отдыхаЧтобы начать новую жизнь, я приступила к небольшим задачам — наладила режим питания, сна отдыха
Чтобы начать новую жизнь, я приступила к небольшим задачам — наладила режим питания, сна отдыха. Фото: Изображение Midjourney

Новая самооценка для новой жизни

Стоит ли говорить, что расставание очень больно бьет по самооценке. Признаюсь, я начала сомневаться в своей привлекательности, в своих умственных способностях и во многом другом. В такие моменты я чувствовала особую уязвимость, и, конечно, о том, чтобы начать новую жизнь в таком состоянии, не могло быть и речи.

Мне потребовалось некоторое время, чтобы избавиться от страха одиночества. Я чувствовала, что как будто осталась без поддержки, и в этот момент обратилась за помощью к друзьям и родным. Общение с ними помогло мне поверить в себя, набраться сил и уверенности для того, чтобы начать новую жизнь.

Я чувствовала, что как будто осталась без поддержки, и в этот момент обратилась за помощью к друзьям и родныЯ чувствовала, что как будто осталась без поддержки, и в этот момент обратилась за помощью к друзьям и родны
Я чувствовала, что как будто осталась без поддержки, и в этот момент обратилась за помощью к друзьям и родны. Фото: Изображение Midjourney

Новая жизнь и одиночество

После расставания одиночество в новой жизни представлялось мне настоящей катастрофой. Однако я поняла, что в нем ничего плохого и страшного нет. Более того, временное одиночество — это прекрасная возможность лучше узнать себя, понять свои потребности, желания, наметить планы на будущее.

Перед тем, как начать новую жизнь и вступить в новые отношения, необходимо определиться с тем, что именно нужно. И период одиночества — отличный шанс провести время наедине с собой и разобраться в себе.

Перед тем, как начать новую жизнь и вступить в новые отношения, необходимо определиться с тем, что именно нужноПеред тем, как начать новую жизнь и вступить в новые отношения, необходимо определиться с тем, что именно нужно
Перед тем, как начать новую жизнь и вступить в новые отношения, необходимо определиться с тем, что именно нужно. Фото: Изображение Midjourney

В новую жизнь без ошибок

После того, как мое эмоциональное состояние стабилизировалось, я решила провести небольшую работу над ошибками, чтобы не допустить их в новой жизни. Это был обычный анализ без самообвинений, я отнеслась к ситуации спокойно, и такой разбор мне действительно помог. Теперь я точно знаю, как в новой жизни поступать не следует.

После того, как мое эмоциональное состояние стабилизировалось, я решила провести небольшую работу над ошибкамиПосле того, как мое эмоциональное состояние стабилизировалось, я решила провести небольшую работу над ошибками
После того, как мое эмоциональное состояние стабилизировалось, я решила провести небольшую работу над ошибками. Фото: Изображение Midjourney
#Общество#Семья#Личная жизнь#Женщины#Все материалы авторов#Психология
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