Как женщине начать новую жизнь после больных отношений

Стоит ли говорить, что расставание очень больно бьет по самооценке. Признаюсь, я начала сомневаться в своей привлекательности, в своих умственных способностях и во многом другом. В такие моменты я чувствовала особую уязвимость, и, конечно, о том, чтобы начать новую жизнь в таком состоянии, не могло быть и речи.