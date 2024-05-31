В активном поиске: где, помимо Tinder, найти одинокого мужчину

Posted 31 мая, 15:44
Published 31 мая, 15:44
Modified 10 сентября, 01:25
Updated 10 сентября, 01:25
Свой опыт поиска Яна описала в авторской колонке для NY Post. Эксперт рассказала о том, как задумалась, где же можно встретить скопление одиноких мужчин? Вывод напрашивался сам собой, и она отправилась на стадион.
Яна признается, что эксперимент стал «маленькой катастрофой». Причиной всему неудачные попытки завести долгоиграющее знакомство.
«Мы, возможно, немного увлеклись и допустили несколько ошибок. Несмотря на происходящее на поле, мы сидели тесной кучкой, сплетничая о неудачах на предыдущих свиданиях и делая селфи при ярком освещении стадиона. Затем прозвучал финальных свисток, и все закончилось. Познакомились ли мы с кем-нибудь из мужчин? Нет. Но провели великолепный вечер!» — рассказала инфлюенсер.
Яна дала совет девушкам, которые не оставляют надежд подцепить мужчину на стадионе: знакомиться следует до начала игры. Так можно успеть узнать друг друга и завязать разговор без отрыва от просмотра матча. После того, как прозвучит финальный свисток, можно смело отправляться обсуждать игру в более романтичном месте, если, конечно, между девушкой и ее избранником появилась взаимная симпатия.
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