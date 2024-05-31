В активном поиске: где, помимо Tinder, найти одинокого мужчину

Яна дала совет девушкам, которые не оставляют надежд подцепить мужчину на стадионе: знакомиться следует до начала игры. Так можно успеть узнать друг друга и завязать разговор без отрыва от просмотра матча. После того, как прозвучит финальный свисток, можно смело отправляться обсуждать игру в более романтичном месте, если, конечно, между девушкой и ее избранником появилась взаимная симпатия.