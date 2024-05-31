Как самостоятельно сделать салонный эффект ухоженности волосы

При использовании фена для сушки волос важно помнить о некоторых моментах, которые могут повлиять на здоровье и красоту ваших волос. Во-первых, фен не должен быть слишком близко к коже головы, чтобы не перегревать ее и не вызывать раздражения. Во-вторых, следите за температурным режимом: избегайте слишком горячего воздуха, чтобы не повредить структуру волос. Также старайтесь не держать фен на одном месте слишком долго, чтобы не пересушить волосы и не вызвать их ломкость. И конечно, не забывайте использовать защитные средства перед сушкой волос, чтобы минимизировать воздействие высоких температур на их структуру.