Как самостоятельно сделать салонный эффект ухоженности волосы

Posted 31 мая, 14:52
Published 31 мая, 14:52
Modified 10 сентября, 01:30
Updated 10 сентября, 01:30
Домашний уход за волосами может не приносить желаемых результатов. Средства сменяются одно за другим, но состояние волос остается неудовлетворительным. Узнаете себя? Мы собрали советы от ведущих стилистов, которые поделились своими мнениями о правильном уходе в домашних условиях. Преимущества — это не требует дополнительных затрат! Недостаток — требуется сила воли, чтобы изменить привычные подходы к мытью и сушке волос.
Для качественного мытья волос женщинам рекомендуется использовать шампуни с минимальным содержанием силиконов и парабенов. Такие средства не оставляют пленки на волосах, а кожа головы меньше загрязняется и засаливается. Косметика часто включает полезные экстракты и добавки, но основная ее функция — очищение волос и кожи головы с помощью ПАВ, присутствующих в составе.
Основное правило для длительного сохранения свежести волос после мытья — использование скраба перед шампунем. Скраб можно приобрести в косметическом магазине или приготовить самостоятельно, используя поваренную или морскую соль.
Наносите скраб на проборы и нежно массируйте кожу головы. Затем смойте водой и используйте шампунь. Эта процедура помогает коже головы избавиться от ороговевших частичек и перхоти, улучшает кровообращение и питание корней. При регулярном применении скраба, не реже двух раз в неделю, вскоре получится увидеть появление новых волос и ускорение роста всей шевелюры.
Если скраб не используется, волосы следует мыть шампунем дважды. Нанесите пенящееся средство только на корни и массируйте мягкими движениями в течение пары минут. После смывания повторите процедуру.
Важное значение имеет положение головы при мытье. Если вода стекает ото лба к затылку, как в салоне, лобные и височные зоны очищаются эффективнее. Если голову наклонить вперед, эти участки, наиболее подверженные загрязнению, будут плохо промыты. Об этом сообщила стилист Екатерина в своем видео-уроке.
После очищения наступает этап восстановления и питания, один из ключевых моментов правильного домашнего ухода, который подарит вашим волосам зеркальный блеск, сравнимый с результатом салонного ламинирования.
Чистые волосы тщательно отжимаются, после чего на них наносится подходящий по типу волос восстанавливающий бальзам, избегая корней на первых 5-10 сантиметрах. Остальные участки щедро покрываются бальзамом. Затем волосы прочесываются мягкой расческой или гребнем с редкими зубьями, чтобы избежать спутывания прядей. Бальзам должен находиться на волосах не менее трех минут.
По истечении времени следует тщательно смыть волосы теплой водой и повторить процедуру. Вы можете использовать тот же продукт или его альтернативу: нанесите бальзам, равномерно распределите по всей длине волос, затем оставьте на 5 минут.
Этот подход идеально подходит обладательницам пышных и вьющихся волос, которые тратят много времени на их укладку.
После применения двойного питания следует тщательно промыть волосы теплой водой в течение 2-3 минут, уделяя особое внимание корням. В конце процедуры рекомендуется ополоснуть волосы ледяной водой, чтобы закрыть чешуйки и придать прическе дополнительный блеск. Затем волосы следует завернуть в полотенце, аккуратно отжав его, но не выкручивая.
После нужно вытереть волосы полотенцем, пряди обработать специальным уходом, который может содержать кератин и ценные масла, способствующие восстановлению структуры волос.
Далее следует сушить волосы теплым потоком фена, избегая высоких температур. Воздух должен двигаться сверху вниз, начиная от корней и расчесывая их мягкой расческой аккуратными движениями.
При использовании фена для сушки волос важно помнить о некоторых моментах, которые могут повлиять на здоровье и красоту ваших волос. Во-первых, фен не должен быть слишком близко к коже головы, чтобы не перегревать ее и не вызывать раздражения. Во-вторых, следите за температурным режимом: избегайте слишком горячего воздуха, чтобы не повредить структуру волос. Также старайтесь не держать фен на одном месте слишком долго, чтобы не пересушить волосы и не вызвать их ломкость. И конечно, не забывайте использовать защитные средства перед сушкой волос, чтобы минимизировать воздействие высоких температур на их структуру.
Помимо указанных рекомендаций, стоит обратить внимание на частоту использования фена. Чем реже вы прибегаете к его помощи, тем лучше для состояния ваших волос. Постоянное воздействие высоких температур может сделать волосы сухими, ломкими и лишенными естественного блеска. Также не забывайте об уходе за феном: регулярно очищайте его от пыли и загрязнений, чтобы предотвратить перегрев и повреждение внутренних механизмов. Если у вас есть возможность, используйте настройку холодного воздуха перед окончательной укладкой, это поможет закрепить результат и придать дополнительный блеск волосам.
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