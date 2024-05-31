10 идей женских стрижек для треугольного лица на короткие, средние и длинные волосы

Posted 31 мая, 07:02
Published 31 мая, 07:02
Modified 9 сентября, 23:56
Updated 9 сентября, 23:56
Девушкам с длинными волосами легко скрыть недостатки треугольного лица. Существует множество стрижек, которые позволяют и сохранить длину волос, и придать им креативную форму.
К примеру, каскад с пышной челкой. Характерная особенность этой стрижки в длинных прядях у висков — они будут падать красивыми локонами и скрадывать широкие скулы. А пышная челка, которую можно уложить набок или сделать из нее модную «шторку», отвлечет внимание от узкого подбородка. Каскад с филированными кончиками поможет сделать прическу более облегченной и креативной. Постричь свою длинную шевелюру лесенкой — тоже хорошая идея. Градуированные кончики также нивелируют острый подбородок.
Обладательницам лица сердечком с короткими волосами стилистам тоже есть что предложить. К примеру, сильно укороченный боб, без объемной «шапочки», которая будет увеличивать и без того широкий верх. Такие стрижки, как пикси и гарсон, тоже будут отлично смотреться на девушках с треугольным лицом — прически не предполагают объема на затылке, поэтому не будут акцентировать внимание на широкой лобной части. Тем, кто любит неизбитые варианты, можно рекомендовать маллет — креативная стрижка снова входит в моду.
Такая длина считается для девушек с данной формой лица идеальной. Она помогает создать тот самый объем в нижней части лица. Прекрасным выбором станет сэссон — прическа за счет густой полукруглой челки скрадывает зону лба. Еще одна популярная стрижка на средние волосы — шегги. Она подразумевает некую взлохмаченность и объем у кончиков — а это как раз то, что нужно. Паж — еще одна прическа, которая спасет положение: ее идеально ровная челка и закругленная у нижней линии скул форма придает объем зоне подбородка.
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