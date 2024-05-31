10 идей женских стрижек для треугольного лица на короткие, средние и длинные волосы

Обладательницам лица сердечком с короткими волосами стилистам тоже есть что предложить. К примеру, сильно укороченный боб, без объемной «шапочки», которая будет увеличивать и без того широкий верх. Такие стрижки, как пикси и гарсон, тоже будут отлично смотреться на девушках с треугольным лицом — прически не предполагают объема на затылке, поэтому не будут акцентировать внимание на широкой лобной части. Тем, кто любит неизбитые варианты, можно рекомендовать маллет — креативная стрижка снова входит в моду.



