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Posted 30 мая, 07:35

Published 30 мая, 07:35

Modified 10 сентября, 00:01

Updated 10 сентября, 00:01

Почему так популярна женская стрижка боб-каре на средние волосы — 10 фото внутри

30 мая 2024, 07:35
Женская стрижка боб пользуется большой популярностью у россиянок, особенно востребована такая ее разновидность, как боб-каре. Этот вариант боба подойдет всем девушкам, имеющим волосы средней длины, а в последнее время боб-каре начали делать даже длинноволосые представительницы прекрасного пола.

Что представляет из себя боб-каре

Сегодня под определением «боб-каре» понимается собой способ стрижки, когда волосы подстригаются под натяжением и под разными углами. Боб-каре же объединяет в себе свойства боба (градуировку и плавное сужение книзу) и каре (прямой нижний срез). Боб-каре характеризуется длинными прядями спереди и объемной макушкой, тогда как каре — это прямая стрижка с ровной нижней линией.

Плюсы и минусы боб-каре

Из плюсов стрижки можно выделить тот факт, что она идет абсолютно всем женщинам с любой формой лица — ну, может быть, за редким исключением. Кроме того, стрижка боб-каре подходит женщинам с любым типом средних или длинных волос, добавляет прическе объема и подходит для любого окрашивания. И наконец, эта стрижка еще долго не выйдет из моды.

К минусам же боб-каре можно отнести специфику укладки и необходимость регулярного обновления стрижки. Кроме того, боб-каре не слишком эффектно будет смотреться на вьющихся волосах.

Как часто следует обновлять боб-каре

Чтобы стрижка всегда выглядела аккуратно, ее необходимо регулярно поддерживать в актуальном состоянии — в среднем для боб-каре на средних волосах обновление требуется примерно раз в полтора-два месяца. Если же вам надоест боб-каре и захочется отрастить волосы, то для начала придется выровнять их по длине.

#Красота#Все материалы авторов#Прически#Стрижки
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