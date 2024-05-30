Почему так популярна женская стрижка боб-каре на средние волосы — 10 фото внутри

Из плюсов стрижки можно выделить тот факт, что она идет абсолютно всем женщинам с любой формой лица — ну, может быть, за редким исключением. Кроме того, стрижка боб-каре подходит женщинам с любым типом средних или длинных волос, добавляет прическе объема и подходит для любого окрашивания. И наконец, эта стрижка еще долго не выйдет из моды.