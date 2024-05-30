Почему так популярна женская стрижка боб-каре на средние волосы — 10 фото внутри

Posted 30 мая, 07:35
Published 30 мая, 07:35
Modified 10 сентября, 00:01
Updated 10 сентября, 00:01
Сегодня под определением «боб-каре» понимается собой способ стрижки, когда волосы подстригаются под натяжением и под разными углами. Боб-каре же объединяет в себе свойства боба (градуировку и плавное сужение книзу) и каре (прямой нижний срез). Боб-каре характеризуется длинными прядями спереди и объемной макушкой, тогда как каре — это прямая стрижка с ровной нижней линией.
Из плюсов стрижки можно выделить тот факт, что она идет абсолютно всем женщинам с любой формой лица — ну, может быть, за редким исключением. Кроме того, стрижка боб-каре подходит женщинам с любым типом средних или длинных волос, добавляет прическе объема и подходит для любого окрашивания. И наконец, эта стрижка еще долго не выйдет из моды.
К минусам же боб-каре можно отнести специфику укладки и необходимость регулярного обновления стрижки. Кроме того, боб-каре не слишком эффектно будет смотреться на вьющихся волосах.
Чтобы стрижка всегда выглядела аккуратно, ее необходимо регулярно поддерживать в актуальном состоянии — в среднем для боб-каре на средних волосах обновление требуется примерно раз в полтора-два месяца. Если же вам надоест боб-каре и захочется отрастить волосы, то для начала придется выровнять их по длине.
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