Исследование: промышленные шоколадные десерты могут приблизить к раку

Posted 31 мая, 08:16
Published 31 мая, 08:16
Modified 10 сентября, 01:28
Updated 10 сентября, 01:28
Бельгийские ученые выяснили, что такие сладости содержат значительное количество генотоксического соединения фурана, известного своими канцерогенными свойствами, пишет Daily Mail.
Ученые проанализировали 22 образца промышленных десертов. В список исследованных продуктов вошли шоколадные блины, вафли, упакованные сладости и торты. Результаты показали, что во время фабричного обжаривания какао-бобов, используемых в шоколадных десертах, образуются молекулы ненасыщенных карбонилов. Именно они при высоком потреблении могут повреждать ДНК, взаимодействуя с белками и ферментами желудка, что приводит к ускоренному делению клеток и трансформации их в раковые.
Кроме того, было выявлено повышенное содержание другого опасного соединения — фурана, также связанного с высоким риском возникновения рака. Интересно, что ученые не уточнили, какие именно бренды производят десерты с самым высоким содержанием канцерогенов.
Дополнительно стоит отметить, что не стоит так сразу отказываться от любимого десерта. Идеальным вариантом является темный шоколад с содержанием какао не менее 70%. Он обладает множеством полезных свойств для здоровья благодаря богатому содержанию биологически активных веществ. Такой десерт содержит флавоноиды и полифенолы, которые обладают мощными антиоксидантными свойствами.
Ранние исследования также показывают, что регулярное потребление темного шоколада может улучшить кровообращение, снизить артериальное давление и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Флавоноиды в шоколаде способствуют расширению сосудов и улучшению функции эндотелия. А по некоторым исследованиям, шоколад с высоким содержанием какао может улучшить чувствительность к инсулину, что полезно для контроля уровня сахара в крови и может снизить риск развития диабета 2 типа.
Кроме того, натуральный шоколад содержит соединения, такие как теобромин и фенилэтиламин, которые могут оказывать стимулирующее и антидепрессивное действие. Употребление шоколада способствует выработке эндорфинов и серотонина, что помогает улучшить настроение и снизить уровень стресса.
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