Исследование: промышленные шоколадные десерты могут приблизить к раку

Ученые проанализировали 22 образца промышленных десертов. В список исследованных продуктов вошли шоколадные блины, вафли, упакованные сладости и торты. Результаты показали, что во время фабричного обжаривания какао-бобов, используемых в шоколадных десертах, образуются молекулы ненасыщенных карбонилов. Именно они при высоком потреблении могут повреждать ДНК, взаимодействуя с белками и ферментами желудка, что приводит к ускоренному делению клеток и трансформации их в раковые.