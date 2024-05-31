Как стать волевым человеком?

Posted 31 мая, 06:54
Published 31 мая, 06:54
Modified 10 сентября, 01:27
Updated 10 сентября, 01:27
Давать себе обещания и сдерживать их
Воспитание силы воли начинается с определения моментов, где человек чувствует собственную слабость. Справиться с этой задачей будет легче, если целенаправленно избегать искушений. Например, давая себе обещание отказаться от чрезмерного употребления сладостей, важно не оставлять конфеты на самом видном месте, а при посещении магазина — не задерживаться в кондитерских отделах. Нужно сделать все возможное, чтобы свести к минимуму риск оказаться наедине с любимым лакомством.
Понимать конечную цель
Воспитание выдержки является способом достижения конкретного результата. Необходимо понимать, ради чего прилагаются усилия. Так, регулярные занятия спортом и отказ от вкусной, но вредной пищи направлены на поддержание хорошей физической формы и стройной фигуры.
Ставить конкретные задачи
Психологи рекомендуют записывать конкретные шаги к достижению цели. План в голове, как правило, представляет собой нечто абстрактное и изменчивое, а потому — невыполнимое. Помимо этого, масштабные задачи целесообразно разбивать на части и двигаться к конечному результату поэтапно.
Находить альтернативу старым привычкам
Человек, который отказывается от какой-либо своей привычки, но ничем ее не заменяет, чувствует пустоту. Как следствие — его тянет к старому образу жизни. Поэтому, например, приняв решение перестать опаздывать, нужно взять за привычку всегда приходить на встречи за 15 минут до начала.
Делать акцент на сильных сторонах
В характере каждого человека есть как сильные, так и слабые стороны. Чтобы слабости не тянули вниз, можно попробовать сосредоточиться на развитии качеств, которые позволят преуспеть.
Верить в свои силы
Как бы банально это ни звучало, но без веры в свои силы вряд ли получится достичь цели. Даже если на данный момент уверенность отсутствует, нужно принуждать себя думать в позитивном русле — тогда результат в любом случае будет.
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