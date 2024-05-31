Как стать волевым человеком?

Воспитание силы воли начинается с определения моментов, где человек чувствует собственную слабость. Справиться с этой задачей будет легче, если целенаправленно избегать искушений. Например, давая себе обещание отказаться от чрезмерного употребления сладостей, важно не оставлять конфеты на самом видном месте, а при посещении магазина — не задерживаться в кондитерских отделах. Нужно сделать все возможное, чтобы свести к минимуму риск оказаться наедине с любимым лакомством.