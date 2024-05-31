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Posted 31 мая, 17:18

Published 31 мая, 17:18

Modified 10 сентября, 01:24

Updated 10 сентября, 01:24

3 признака опасных ягод: никогда не ешьте эти ягоды

3 признака опасных ягод: никогда не ешьте эти ягоды

31 мая 2024, 17:18
Фото: Изображение Midjourney
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Лето в самом разгаре, и что может быть лучше, чем перекусить свежими ягодами на природе? Однако, прежде чем собирать и употреблять лесные ягоды, важно знать, какие из них могут быть опасны.

Первое. Прежде чем съесть ягоды, убедитесь в их безопасности. Многие лесные ягоды выглядят привлекательно, но могут быть ядовиты. Например, вороний глаз может напоминать чернику, а белладонна — смородину или черемуху.

Второе (местоположение). Избегайте ягод, растущих вдоль дорог. Они могут быть загрязнены пылью и вредными веществами от выхлопных газов и топлива.

Третье (гигиена). Всегда тщательно мойте ягоды перед употреблением. Это поможет избежать кишечных инфекций и паразитов, написал журнал wday.ru.

Следуйте этим простым правилам, чтобы наслаждаться свежими ягодами без риска для здоровья.

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