3 признака опасных ягод: никогда не ешьте эти ягоды

Posted 31 мая, 17:18
Published 31 мая, 17:18
Modified 10 сентября, 01:24
Updated 10 сентября, 01:24
Лето в самом разгаре, и что может быть лучше, чем перекусить свежими ягодами на природе? Однако, прежде чем собирать и употреблять лесные ягоды, важно знать, какие из них могут быть опасны.
Первое. Прежде чем съесть ягоды, убедитесь в их безопасности. Многие лесные ягоды выглядят привлекательно, но могут быть ядовиты. Например, вороний глаз может напоминать чернику, а белладонна — смородину или черемуху.
Второе (местоположение). Избегайте ягод, растущих вдоль дорог. Они могут быть загрязнены пылью и вредными веществами от выхлопных газов и топлива.
Третье (гигиена). Всегда тщательно мойте ягоды перед употреблением. Это поможет избежать кишечных инфекций и паразитов, написал журнал wday.ru.
Следуйте этим простым правилам, чтобы наслаждаться свежими ягодами без риска для здоровья.
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