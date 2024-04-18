Специалисты объяснили, почему людям хочется съесть несъедобные предметы

Posted 18 апреля, 08:39
Published 18 апреля, 08:39
Modified 9 сентября, 21:59
Updated 9 сентября, 21:59
В раннем детстве человек познает мир, в том числе через вкусовые рецепторы, — пробуя мыло, камни и многие другие несъедобные предметы. Это желание пропадает, когда наш интерес к этим вещам заканчивается. Однако некоторые люди неожиданно для себя понимают, что хотят есть их все больше и больше. Это называется пикацизм, пишет peopletalk.ru.
Специалисты часто связывают это с психическим заболеванием, которое могут спровоцировать строгая диета, сахарный диабет первого типа, травля со стороны окружающих и в целом опыт пережитого насилия. Об этом, например, рассказывается в фильме «Глотай», где у главной героини развивается пикацизм из-за плохого обращения родственников.
Кроме этого, извращения вкуса встречаются у людей с железодефицитной анемией. В этом случае человек с пикацизмом может поедать почву, которая действительно богата железом. Но в ней содержатся и свинец, и ртуть, кадмий, мышьяк и прочие токсичные тяжелые металлы. В результате поедания почвы могут возникнуть серьезные проблемы с ЖКТ, почками, мышцами и не только. Вообще поедание несъедобных вещей отражается на здоровье всех органов и систем: страдают зубная эмаль, суставы, головной мозг, внешний вид.
Врачи отмечают, что чаще всего страдающий пикацизмом испытывает стыд за свое поведение. Поэтому такой человек обязательно должен находиться под наблюдением врачей и психологов. Конечно, ему очень важны поддержка и любовь окружающих, потому что избавиться от этой привычки в одиночку довольно сложно.
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