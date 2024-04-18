Специалисты объяснили, почему людям хочется съесть несъедобные предметы

Кроме этого, извращения вкуса встречаются у людей с железодефицитной анемией. В этом случае человек с пикацизмом может поедать почву, которая действительно богата железом. Но в ней содержатся и свинец, и ртуть, кадмий, мышьяк и прочие токсичные тяжелые металлы. В результате поедания почвы могут возникнуть серьезные проблемы с ЖКТ, почками, мышцами и не только. Вообще поедание несъедобных вещей отражается на здоровье всех органов и систем: страдают зубная эмаль, суставы, головной мозг, внешний вид.