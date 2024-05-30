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Posted 30 мая, 12:33

Published 30 мая, 12:33

Modified 10 сентября, 01:21

Updated 10 сентября, 01:21

Ешь и худей: какие макароны, по мнению диетологов, не вредят фигуре

Ешь и худей: какие макароны, по мнению диетологов, не вредят фигуре

30 мая 2024, 12:33
Фото: Изображение Midjourney
Ешь и худей: какие макароны, по мнению диетологов, не вредят фигуре
Тем, кто хочет извлечь максимум пользы из макаронных изделий, специалисты рекомендуют попробовать цельнозерновые варианты этого продукта. Макароны, сделанные из твердых сортов пшеницы, уместны в здоровом рационе, причем, в отличие от многих полезных продуктов, они стоят недорого.

О пользе макарон говорят диетологи, которые напоминают, что в этих изделиях есть не только углеводы, но и белки. Специалисты призывают не демонизировать блюдо и не считать его главным врагом подтянутой фигуры.

Цельнозерновую пасту можно спокойно есть каждый день. Главное не переборщить с величиной порции. Не стоит брать самую глубокую тарелку и доверху наполнять ее макаронами. Берите пример с итальянцев, сочетающих пасту с нежирным белком (например, с рыбой).

#Здоровье#Еда#Похудение#Все материалы авторов
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