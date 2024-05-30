Ешь и худей: какие макароны, по мнению диетологов, не вредят фигуре

Posted 30 мая, 12:33
Published 30 мая, 12:33
Modified 10 сентября, 01:21
Updated 10 сентября, 01:21
О пользе макарон говорят диетологи, которые напоминают, что в этих изделиях есть не только углеводы, но и белки. Специалисты призывают не демонизировать блюдо и не считать его главным врагом подтянутой фигуры.
Цельнозерновую пасту можно спокойно есть каждый день. Главное не переборщить с величиной порции. Не стоит брать самую глубокую тарелку и доверху наполнять ее макаронами. Берите пример с итальянцев, сочетающих пасту с нежирным белком (например, с рыбой).
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