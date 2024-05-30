Татуировки и риск лимфомы: новое исследование выявляет тревожную связь

В исследовании приняли участие 11 905 человек, включая 2 938 пациентов с лимфомой. У 21% из них были татуировки, что на 3% больше по сравнению с контрольной группой. Дерматологи учитывали различные факторы, такие как курение и возраст, и выяснили, что риск развития лимфомы у людей с татуировками на 21% выше, написал new-science.ru.