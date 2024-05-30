Татуировки и риск лимфомы: новое исследование выявляет тревожную связь

Posted 30 мая, 17:03
Published 30 мая, 17:03
Modified 10 сентября, 01:22
Updated 10 сентября, 01:22
По данным Pew Research, количество людей с татуировками растет. Сегодня 32% взрослых американцев имеют татуировки, причем 22% из них — более одной. Однако новое исследование Университета Лунда (Швеция) выявило тревожную связь между татуировками и повышенным риском развития лимфомы.
В исследовании приняли участие 11 905 человек, включая 2 938 пациентов с лимфомой. У 21% из них были татуировки, что на 3% больше по сравнению с контрольной группой. Дерматологи учитывали различные факторы, такие как курение и возраст, и выяснили, что риск развития лимфомы у людей с татуировками на 21% выше, написал new-science.ru.
Руководитель исследования Кристель Нильсен объясняет: «Мы предположили, что татуировки вызывают легкое воспаление в организме, что может провоцировать развитие рака». Интересно, что риск сохраняется независимо от размера татуировки.
Лимфома — это рак лимфатической системы, при котором белые кровяные тельца превращаются в раковые клетки. Некоторые краски для татуировок содержат канцерогены, что может объяснять риск. Нильсен подчеркивает необходимость дальнейших исследований, чтобы подтвердить результаты и изучить связь татуировок с другими видами рака и воспалительными заболеваниями.
Наряду с этим исследованием, последние открытия в области рака открывают новые перспективы для диагностики и лечения. В последние годы ученые разработали инновационные методы лечения, такие как иммунотерапия, которая стимулирует иммунную систему организма для борьбы с раком. Например, ингибиторы контрольных точек, такие как пембролизумаб, показали эффективность в лечении различных типов рака, включая лимфому.
Другое важное открытие связано с генетическими исследованиями рака. Секвенирование генома раковых клеток позволяет идентифицировать специфические мутации, ответственные за развитие заболевания. Это знание помогает разрабатывать таргетные терапии, которые нацелены на конкретные генетические аномалии, минимизируя повреждение здоровых клеток.
Кроме того, ученые продолжают исследовать влияние окружающей среды и образа жизни на риск развития рака. Например, недавние исследования показывают, что загрязнение воздуха и воздействие определенных химических веществ могут значительно увеличить риск различных видов рака. Эти данные подчеркивают необходимость принятия мер по защите здоровья населения и улучшению экологической обстановки.
Таким образом, популярность татуировок требует внимательного анализа их потенциальных рисков для здоровья, что может повлиять на будущее тату-индустрии и медицину. Новейшие научные открытия в области рака открывают новые возможности для лечения и профилактики, подчеркивая важность продолжения исследований и повышения информированности общества о потенциальных рисках.
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