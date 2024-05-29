Чем полезен авокадо для вашей внешности и сколько нужно его есть

Польза авокадо обусловлена тем, что в нем есть витамины группы В, витамины С, D, K, E, а также антиоксиданты, фолиевая кислота, жирные кислоты, необходимые для организма. Также в авокадо содержатся селен, медь, калий и магний. А еще в нем практически нет сахара, так что авокадо может принести пользу и тем, кто хочет избавиться от лишнего веса.