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Posted 28 мая, 17:49

Published 28 мая, 17:49

Modified 9 сентября, 23:55

Updated 9 сентября, 23:55

Сердце и мозг будут в полном порядке, если регулярно покупать этот овощ

Сердце и мозг будут в полном порядке, если регулярно покупать этот овощ

28 мая 2024, 17:49
Фото: 1MI
Сердце и мозг будут в полном порядке, если регулярно покупать этот овощ
Рассказываем, как избежать возрастной деменции и проблем с сердцем, употребляя в пищу овощ, который растет в каждом огороде

По словам диетолога Анджела Хоули, именно из помидоров можно получить полезную порцию калия. В одном плоде среднего размера содержится примерно столько же калия, сколько и в банане.

Калий и натрий являются жизненно важными компонентами для работы сердца. Вашему сердцу нужны эти электролиты, чтобы оно могло сокращаться и расширяться, а калий необходим для расслабления кровеносных сосудов.

По словам Хоули, большинству людей с высоким кровяным давлением может помочь высокое содержание калия, клетчатки и ликопина в помидорах. Все эти питательные вещества важны, так как несколько исследований показали, что ликопин снижает риск сердечных заболеваний и смертность.

Калий и натрий являются жизненно важными компонентами для работы сердцаКалий и натрий являются жизненно важными компонентами для работы сердца
Калий и натрий являются жизненно важными компонентами для работы сердца. Фото: 1MI

Кроме того, калий помогает работе сердца и играет важную роль в функционировании нервной системы во всем организме. Одно исследование показало, что у людей, потребляющих больше калия и меньше натрия, улучшаются когнитивные функции. Исследователи обнаружили, что люди с более высоким уровнем лютеина и зеаксантина в крови, которые содержатся в помидорах, имели более низкие показатели развития деменции.

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#Эмилия Шпилева#Здоровье#Еда#Сердце#Томат
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