Сердце и мозг будут в полном порядке, если регулярно покупать этот овощ

Кроме того, калий помогает работе сердца и играет важную роль в функционировании нервной системы во всем организме. Одно исследование показало, что у людей, потребляющих больше калия и меньше натрия, улучшаются когнитивные функции. Исследователи обнаружили, что люди с более высоким уровнем лютеина и зеаксантина в крови, которые содержатся в помидорах, имели более низкие показатели развития деменции.