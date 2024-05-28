Сердце и мозг будут в полном порядке, если регулярно покупать этот овощ

Posted 28 мая, 17:49
Published 28 мая, 17:49
Modified 9 сентября, 23:55
Updated 9 сентября, 23:55
По словам диетолога Анджела Хоули, именно из помидоров можно получить полезную порцию калия. В одном плоде среднего размера содержится примерно столько же калия, сколько и в банане.
Калий и натрий являются жизненно важными компонентами для работы сердца. Вашему сердцу нужны эти электролиты, чтобы оно могло сокращаться и расширяться, а калий необходим для расслабления кровеносных сосудов.
По словам Хоули, большинству людей с высоким кровяным давлением может помочь высокое содержание калия, клетчатки и ликопина в помидорах. Все эти питательные вещества важны, так как несколько исследований показали, что ликопин снижает риск сердечных заболеваний и смертность.
Кроме того, калий помогает работе сердца и играет важную роль в функционировании нервной системы во всем организме. Одно исследование показало, что у людей, потребляющих больше калия и меньше натрия, улучшаются когнитивные функции. Исследователи обнаружили, что люди с более высоким уровнем лютеина и зеаксантина в крови, которые содержатся в помидорах, имели более низкие показатели развития деменции.
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